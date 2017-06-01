عاجل.. مجموع المصابين في فاجعة برشيد الموجودين بمستشفى ابن رشد بالبيضاء وصل عددهم لـ15+تفاصيل ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن المستشفى الجامعي ابن رشد بالبيضاء، استقبل إلى حدود الساعة 15 شخصا من المصابين في فاجعة برشيد الطرقية عقب انقلاب حافلة لنقل المسافرين.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن المستشفى الجامعي ابن رشد بالبيضاء، استقبل إلى حدود الساعة 15 شخصا من المصابين في فاجعة برشيد الطرقية عقب انقلاب حافلة لنقل المسافرين.

وأكد موفد "شوف تيفي" من داخل المستشفى أن عامل عمالة أنفا، من المنتظر أن يصل خلال الدقائق المقبلة إلى عين المكان من أجل الاطمئنان على حالة المصابين.

وأوضح الموفد أن الترتيبات تجري على قدم وساق من أجل استقبال العامل، مشيرا إلى أن الطاقم الطبي لمستشفى "موريزكو"، يقوم بعمل كبير من أجل إسعاف المصابين بالرغم من حالة الفوضى التي عمت المكان.