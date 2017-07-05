عاجل..خمسة مصابين في فاجعة برشيد الطرقية تم وضعهم بقسم الإنعاش بمستشفى ابن رشد بالبيضاء+صور ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن خمسة مصابين في فاجعة برشيد الطرقية عقب انقلاب حافلة لنقل المسافرين، تم وضعهم قبل قليل من يومه الأربعاء، بقسم الإنعاش التابع للمستشفى الجامعي ابن رشد بالبيضاء، نظرا لخطورة

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" أن خمسة مصابين في فاجعة برشيد الطرقية عقب انقلاب حافلة لنقل المسافرين، تم وضعهم قبل قليل من يومه الأربعاء، بقسم الإنعاش التابع للمستشفى الجامعي ابن رشد بالبيضاء، نظرا لخطورة الإصابات التي تعرضوا لها.

وأكد المصدر ذاته أن حالة الأطفال الذين تم وضعهم بمستشفى "الهاروشي" جد حرجة، موضحا أن مستشفى ابن رشد، استقبل قبل قليل مصابين آخرين حالة البعض منهم تحتاج تدخلا جراحيا.

تجدر الإشارة إلى أن الحصيلة الأولى، تشير إلى حدود كتابة هذه الأسطر إلى سقوط ثلاثين مصابا، تم نقل البعض منهم إلى المستشفى الجامعي ابن رشد نظرا لإصابتهم بكسور وجروح بليغة.