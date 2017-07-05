عاجل..الفاجعة الطرقية التي هزت مدينة برشيد خلفت سقوط 30 مصابا..وها شنو واقع في مستشفى ابن ر شد بالبيضاء ومستشفى الهاروشي ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن الفاجعة الطرقية التي شهدتها مدينة برشيد، يومه الأربعاء، عقب انقلاب حافلة لنقل المسافرين قادمة من مدينة أكادير في اتجاه سطات، خلفت سقوط ثلاثين جريحا.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن الفاجعة الطرقية التي شهدتها مدينة برشيد، يومه الأربعاء، عقب انقلاب حافلة لنقل المسافرين قادمة من مدينة أكادير في اتجاه سطات، خلفت سقوط ثلاثين جريحا.



وأوضح مصدر "شوف تيفي" أن المستشفى الجامعي ابن رشد بالبيضاء، يعرف في هذه اللحظات، حركة غير عادية، بعد وصول دفعة أولى من جرحى هذه الفاجعة الطرقية، موضحا أن هناك احتمالا كبيرا إلى أن سيارات إسعاف أخرى، من المنتظر أن تصل في الساعات المقبلة للمستشفى وعلى متنها جرحى آخرون.

وحسب المصدر ذاته فإن مستشفى ابن رشد، استقبل تسعة مصابين بينهم أربعة أطفال تم وضعهم بـ "الهاروشي"، مشيرا إلى أن حالة البعض منهم جد خطيرة قابل طفل بثُرت يده