بن كيران:هذا ما طلبته من عائلة الزفزافي ﻿

صرح عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة و التنمية، أنه معجب بالمسيرة الحاشدة الأخيرة بالرباط حول الريف، حيث أثبتت أن المغاربة يتضامنون مع ساكنة الريف، ويؤكدون على حقوقهم المشروعة.



شوف تيفي





صرح عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة و التنمية، أنه معجب بالمسيرة الحاشدة الأخيرة بالرباط حول الريف، حيث أثبتت أن المغاربة يتضامنون مع ساكنة الريف، ويؤكدون على حقوقهم المشروعة.



وشدد بن كيران أمام مؤسسة منتخبي حزبه، على ضرورة توفير الهدوء لساكنة الحسيمة لحل الأزمة، رغم وجود جرحى ومعطوبين، لكن الزمن سيلملم "الجراح" وتنتهي الأزمة.



وأوضح بن كيران، أن حزب العدالة والتنمية، لن يستطيع القيام بالإصلاح لوحده ولكن بتعاون مع المؤسسات، كاشفا عن لقائه مع "أب" و"أم" زعيم حراك –الريف، الذين طالبهم بتوضيح حول عدم وجود أي علاقة بين الإحتجاجات وأطروحة الإنفصال.







