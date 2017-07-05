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صادم..أرملة مسنة تحصل على 22 درهم في الشهر كمعاش

بتاريــخ : 5 يوليوز 2017 / 14:19 صادم..أرملة مسنة تحصل على 22 درهم في الشهر كمعاش | مجتمع
صادم..أرملة مسنة تحصل على 22 درهم في الشهر كمعاش
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأربعاء، صورة، قيل بأنها تعود لأرملة مسنة، تحصل على معاش 22 درهم في الشهر الواحد، عقب وفاة زوجها الذي قضى ثلاثين سنة في العمل كجندي.

"شوف تيفي" :

 

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأربعاء، صورة، قيل بأنها تعود لأرملة مسنة، تحصل على معاش 22 درهم في الشهر الواحد، عقب وفاة زوجها الذي قضى ثلاثين سنة في العمل كجندي.

وحسب ناشري هذه الصورة التي تؤكد حصول السيدة على المبلغ المالي الذكور، فإن هذه الأخيرة هي أرملة عسكري سابق عمل لسنوات طويلة كجندي، وهو ما جعل النشطاء يتفاعلون بكثافة، موضحين بأن السيدة الأرملة هي ضحية للحكومات السابقة وخاصة حكومة بنكيران وأيضا حكومة العثماني الحالية، حيث تم إقصاء العشرات من الأرامل من الدعم الذي قيل بأنه خصص لهن لمواجهة الحرمان وأيضا لتعويضهن على المعاش القليل الذي تحصلن عليه.

من جهة أخرى، تعاطف العديد من النشطاء مع هذه السيدة، موضحين أن منحها مبلغ 22 درهم في سنة 2017، يعتبر إهانة لها ولجميع السيدات اللائي يعانين مثلها في مختلف المدن المغربية.



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المغرب شوف تيفي الزوج المعاش الأرملة النشطاء العشرات التعويض

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