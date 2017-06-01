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مثير.. قناة ''بي إن سبورت'' القطرية'' تتلقى صفعة جديدة من هذه الدولة العربية

بتاريــخ : 5 يوليوز 2017 / 14:06 مثير.. قناة بي إن سبورت القطرية تتلقى صفعة جديدة من هذه الدولة العربية | دولي
مثير.. قناة ''بي إن سبورت'' القطرية'' تتلقى صفعة جديدة من هذه الدولة العربية
بعد أسابيع من قرار دول عربية، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، كشفت وسائل إعلام عربية، يومه الأربعاء، أن مؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما''، للبنوك العاملة في المملكة وشركة أميركان إكسبرس

''شوف تيفي''

بعد أسابيع من قرار دول عربية، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، كشفت وسائل إعلام عربية، يومه الأربعاء، أن مؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما''، للبنوك العاملة في المملكة وشركة أميركان إكسبرس السعودية، وجهت بمنع إجراء الحوالات المالية لصالح قنوات ''بي إن سبورت'' القطرية.

وحسب قناة ''سكاي نيوز'' نقلا عن صحيفة ''الجزيرة'' السعودية فقد أوضح المصدر أن مؤسسة النقد قررت إيقاف ومنع إجراء العمليات المالية بجميع وسائل الدفع المستخدمة، سواء أكانت بطاقات ائتمانية أو بطاقات دفع أو تحويل أو أي وسيلة أخرى إلى شركة ''بي إن سبورت'' في المملكة لقاء إصدار أو تجديد الاشتراك في قنواتها وخدماتها.

وأوضحت القناة أن الصحيفة لن تذكر هوية المصدر، مشيرة إلى أن الإجراء يشمل العملاء الأفراد والعملاء الاعتباريين والكيانات من وكلاء وموزعين وغيرهم، سواء أكان طلب الدفع بطريقة مباشرة إلى القناة نفسها أو إلى حساباتها البنكية أو بطريقة غير مباشرة من خلال حسابات وسيطة.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي سكاي نيوز مؤسسة النقد السعودية

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