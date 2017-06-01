عاجل: حادثة سير خطيرة بين كازا و سطات و أنباء عن قتلى ﻿

حرب الطرق لا زالت مستمرة ببلادنا، حيث شهدت في هذه اللحظات من يومه الأربعاء، الطريق السيار الرابطة بين الدار البيضاء وسطات حادث سير خطيرة.



شوف تيفي:



حرب الطرق لا زالت مستمرة ببلادنا، حيث شهدت في هذه اللحظات من يومه الأربعاء، الطريق السيار الرابطة بين الدار البيضاء وسطات حادث سير خطيرة.

و حسب المعلومات الأولية التي توصلت بها " شوف تيفي" ، انقلبت حافلة لنقل الركاب على الطريق و خلفت عدد كبير من الإصابات كما أكد مصدرنا احتمال سقوط قتلى في الحادثة.

و قد وصلت إلى عين المكان مجموعة من سيارات الإسعاف لنقل الجرحى و المصابين.



سنوافيكم بمزيد من التفاصيل حال توصلنا بها...





