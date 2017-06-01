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بن كيران يعترف:حزب ''البيجيدي'' سينهار بشكل كامل عكس الإتحاد الإشتراكي

بتاريــخ : 5 يوليوز 2017 / 13:33 بن كيران يعترف:حزب البيجيدي سينهار بشكل كامل عكس الإتحاد الإشتراكي | بوليتيك
بن كيران يعترف:حزب ''البيجيدي'' سينهار بشكل كامل عكس الإتحاد الإشتراكي
إعترف عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة و التنمية، أن حزب ''المصباح''، يمر بأكبر أزمة في زمنه، وأخطر من جميع المحن التي مر منها منذ تأسيسه.

شوف تيفي

إعترف عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة و التنمية، أن حزب ''المصباح''، يمر بأكبر أزمة في زمنه، وأخطر من جميع المحن التي مر منها منذ تأسيسه.

وصرح بن كيران أمام مؤسسة منتخبي حزبه، أن حزب الإتحاد الإشتراكي إنطلقت به الأزمة منذ 2002 ولم تظهر الأسباب والنتائج إلى وقت قريب، عكس حزب العدالة والتنمية المهدد في هذه اللحظة بالإنهيار الكامل وليس فقط بالتراجع في الساحة السياسية.

وأوضح بن كيران أن تجاوز الأزمة الحالية، هو رهين بأعضاء الحزب ومنخرطيه، حيث أن العلاقات الأخوية والودية والمعقول هو الرهين بتجاوز جميع الصعاب، وفق منطوق كلام رئيس الحكومة السابق.



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