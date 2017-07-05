بالصورة.. يخت العاهل السعودي يصل إلى مدينة طنجة+تفاصيل ﻿

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كشفت صفحة سعودية على تويتر أن يخت العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، وصل إلى مدينة طنجة، التي سيقضي بها عطلته الصيفية، ابتداء من 21 يوليوز الجاري.

"شوف تيفي"

كشفت صفحة سعودية على تويتر أن يخت العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، وصل إلى مدينة طنجة، التي سيقضي بها عطلته الصيفية، ابتداء من 21 يوليوز الجاري.
وأوضحت هذه الصفحة بأن الوفد الملكي السعودي سيحل بالمدينة المغربية منتصف شهر يوليوز الجاري ولهذا فقد تم حجز 8 فنادق، ومئات الشقق المفروشة و"الفيلات"، بالإضافة إلى أكثر من الف سيارة فارهة.

وكانت وكالة "سبوتينك" الروسية، قد أكدت أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، سيمضي إجازته الصيفية للعام الثالث على التوالي، بمدينة طنجة المغربية، ويبدأها هذا العام في 21 يوليوز الجاري لمدة عدة أسابيع.

وحسب الوكالة الروسية فقد قال مسؤول بفريق العمل المشرف على ترتيبات العطلة، إن الفريق الأول من الوفد المرافق للعاهل السعودي بعطلته، "سيحل بالمغرب، منتصف الشهر الجاري، من أجل إنهاء الترتيبات الخاصة بالزيارة في مدينة طنجة .

وأكدت الوكالة ذاتها أن الملك سلمان بن عبد العزيز، يقضي اجازته الصيفية بمنطقة "كاب سبارطيل"، وهي منتجع سياحي في مدينة طنجة، يضم مساحات شاطئية وغابات، بالإضافة إلى مشاريع سياحية عديدة.



‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الملك سلمان بن عبد العزيز الترتيبات طنجة الوكالة الروسية الفنادق الفيلات

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