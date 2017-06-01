العثماني:الملك أمر بسحب قوات الأمن من الريف وإطلاق سراح المعتقلين سيتخذ في الوقت المناسب ﻿

صرح رئيس الحكومة قبل قليل من يومه الأربعاء، أن الملك محمد السادس هو من أمر بسحب قوات الأمن من إمزورن وساحة محمد السادس بالحسيمة.



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صرح رئيس الحكومة قبل قليل من يومه الأربعاء، أن الملك محمد السادس هو من أمر بسحب قوات الأمن من إمزورن وساحة محمد السادس بالحسيمة.



وأضاف العثماني، أن الإجتماع الوزاري الذي كان يوم أمس بتطوان، هو إجتماع بين الوزراء المعنيين بالأوراش المفتوحة بالحسيمة نافيا أن يكون مجلسا وزاريا برئاسة الملك محمد السادس كما يروج.



وأوضح العثماني، على هامش لقاء حول السياسة التواصلية للحكومة صبيحة اليوم الأربعاء، أنه لاعلاقة للحكومة "بالمطلب الذي يرفعه المحتجون حول إطلاق سراح المعتقلين، مؤكدا بأن بالسلطات القضائية والمساطر القانونية هي الكفيلة بذلك، وستتخذ قرار إطلاق سراح المعتقلين في الوقت المناسب".





