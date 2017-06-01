عاجل..تركيا :الخطوط الجوية التركية تعلن رفع الحظر عن أجهزة الحاسوب على متن رحلاتها إلى الولايات المتحدة ﻿

أعلنت الخطوط الجوية التركية ووسائل إعلام تركية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة رفعت الحظر على نقل أجهزة حاسوب محمولة والالواح الكترونية على متن رحلات متوجهة إلى الولايات المتحدة.

شوف تيفي:

أعلنت الخطوط الجوية التركية ووسائل إعلام تركية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة رفعت الحظر على نقل أجهزة حاسوب محمولة والالواح الكترونية على متن رحلات متوجهة إلى الولايات المتحدة.

من جهتها، أوردت وكالة (دوغان) الخاصة أن ركابا متوجهين إلى نيويورك تفاجأوا بالسماح لهم بحمل أجهزتهم الالكترونية على متن الرحلة.

وكانت الولايات المتحدة قررت، في أواخر مارس الماضي، منع أجهزة الحاسوب المحمولة والألواح الالكترونية داخل طائرات تسع خطوط جوية قادمة من عشرة مطارات دولية في دول عربية وتركيا، معللة ذلك بمخاطر حصول اعتداءات.

ورفعت الخطوط الجوية التركية الحظر إثر زيارة تفتيش قام بها فريقان امريكي وبريطاني للتحقق من التزام مطار اتاتورك الدولي، الوحيد في تركيا الذي تنطلق منه رحلات مباشرة الى الولايات المتحدة، من معايير الامن الدولية، بحسب وكالة دوغان.

وكان وزير النقل التركي، أحمد ارسلان، صرح لوكالة أنباء (الاناضول) أنه جرى تعزيز الاجراءات الأمنية من خلال استخدام أجهزة للتصوير المقطعي وللأشعة السينية لرصد المتفجرات.

وكانت الادارة الامريكية أعلنت، يوم الاحد الماضي، السماح مجددا باستخدام اجهزة الحاسوب المحمولة على متن رحلات شركة الاتحاد الى الولايات المتحدة.