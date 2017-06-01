بن كيران...حصاد فاش كان وزيرا للداخلية ''دار معايا أشياء خايبة'' و''الله يكثر من أمثالو'' ﻿

كشف عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، خلال كلمته أمام منتخبي حزبه يوم فاتح يوليوز أن محمد حصاد، كوزير للداخلية ''دار معايا أشياء غير معقولة وخايبة بزاف '' وأنا رئيس للحكومة،



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كشف عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، خلال كلمته أمام منتخبي حزبه يوم فاتح يوليوز أن محمد حصاد، كوزير للداخلية ''دار معايا أشياء غير معقولة وخايبة بزاف '' وأنا رئيس للحكومة، لكنه ''رجل مزيان والله يكثر من أمثالو''، ومسألة وحيدة هي ''اللي دار مزيانة'' وهي محاربته للغش وفق قول بن كيران.



وأوضح بن كيران، أنه صاحب فكرة محاربة الغش في إمتحانات البكالوريا ، وأنه ''نوض سكوندال'' في الحكومة من أجل محاربة الغش، لكن حصاد ''ولد ممتاز''، وأنه عندما ذهب للتعليم ''حارب الغش'' وأنا أهنيه رغم أني صاحب الفكرة.





