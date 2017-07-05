خطير وبالصور.. مطاردة هوليودية لمحاميين كانا على متن سيارة في حالة غير طبيعية..وها كيفاش شدوهوم ﻿

شهد شارع الروداني بمدينة الدار البيضاء في الساعات الأولى من يومه الأربعاء، واقعة جد خطيرة، أبطالها محاميان، كانا في حالة غير طبيعية وهما على متن سيارة خفيفة، حيث تورطا في دهس شخص، وخلال فرارهما

"شوف تيفي"

شهد شارع الروداني بمدينة الدار البيضاء في الساعات الأولى من يومه الأربعاء، واقعة جد خطيرة، أبطالها محاميان، كانا في حالة غير طبيعية وهما على متن سيارة خفيفة، حيث تورطا في دهس شخص، وخلال فرارهما وقعت أحداث مثيرة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المحاميين، ومباشرة بعد دهسهما لأحد الأشخاص، حاولا الفرار ، ما دفع بالعديد من المواطنين إلى مطاردتهما بواسطة سيارات ودرجات نارية، لتتطور الأمور بعد أن فقد أحد المحاميين السيطرة على المقود واصطدم بأربع سيارات مركونة بالقرب من إقامة المهدية.

وأكد المصدر ذاته أن المواطنين، أوقفوا المحاميين، ليتم إبلاغ المصالح الأمنية التي حلت بعين المكان، وقامت باعتقال أحدهما، بينما تم نقل الثاني إلى إحدى المصحات الخاصة نظرا لتعرضه لإصابة خطيرة على مستوى الرأس.



