فنزويلي حصلوه بغا يهرب الكوكايين للبنان وهاشنو وقع ليه بمطار محمد الخامس ﻿

تمكنت مصالح الأمن بمطار محمد الخامس الدولي، مساء أمس الثلاثاء، من توقيف مواطن من جنسية فنزويلية، يبلغ من العمر 29 سنة، وضبطت بحوزته 14 كلغ و965 غراما من مخدر الكوكايين الخام، وذلك في إطار المجهودات

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تمكنت مصالح الأمن بمطار محمد الخامس الدولي، مساء أمس الثلاثاء، من توقيف مواطن من جنسية فنزويلية، يبلغ من العمر 29 سنة، وضبطت بحوزته 14 كلغ و965 غراما من مخدر الكوكايين الخام، وذلك في إطار المجهودات الرامية إلى محاربة أشكال الجريمة العابرة للحدود، وخصوصا التهريب الدولي للمواد المخدرة.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، أنه جرت عملية توقيف المشتبه فيه، الذي وصل في نفس اليوم قادما من مدينة ساوباولو، في انتظار العبور منتصف ليلة نفس اليوم على متن الرحلة المتوجهة إلى العاصمة اللبنانية (بيروت)، وذلك بعد أن مكنت عملية التفتيش الدقيق من ضبط كمية المواد المخدرة معبأة بإحكام داخل حقيبة أمتعته الشخصية.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم وضع المشتبه فيه تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.





