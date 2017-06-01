الأميرة للا مريم تحضر بباريس مراسيم تأبين وطني لسيمون فاي ﻿

حضرت الأميرة للا مريم صباح اليوم الأربعاء ، بفندق (ليزانفاليد) بباريس مراسيم تأبين وطني لسيمون فاي الشخصية البارزة في الحياة السياسية الفرنسية والأوروبية ، التي توفيت الجمعة الماضي عن سن يناهز 89

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حضرت الأميرة للا مريم صباح اليوم الأربعاء ، بفندق (ليزانفاليد) بباريس مراسيم تأبين وطني لسيمون فاي الشخصية البارزة في الحياة السياسية الفرنسية والأوروبية ، التي توفيت الجمعة الماضي عن سن يناهز 89 عاما.

وتولت سيمون فاي التي تعتبر رمز النضال من أجل حقوق النساء ، عدة مناصب وزارية ، ومنها وزيرة الصحة في ولاية الرئيس فاليري جيسكار ديستان.

كما تولت رئاسة البرلمان الأوربي من 1979 الى 1982 ، ثم كاتبة عامة للمجلس الاعلى للقضاء، وعضو المجلس الدستوري ، والاكاديمية الفرنسية.

واختيرت سيمون فاي سنة 2014 الشخصية المحببة لدى الفرنسيين.