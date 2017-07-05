 مثير وبالصورة.. مؤسسة بمدينة زايو تطلب من التلاميذ ''كارط التعبئة'' من فئة 10 دراهم للتسجيل ﻿
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مثير وبالصورة.. مؤسسة بمدينة زايو تطلب من التلاميذ ''كارط التعبئة'' من فئة 10 دراهم للتسجيل

بتاريــخ : 5 يوليوز 2017 / 12:18 مثير وبالصورة.. مؤسسة بمدينة زايو تطلب من التلاميذ كارط التعبئة من فئة 10 دراهم للتسجيل | منوعات
مثير وبالصورة.. مؤسسة بمدينة زايو تطلب من التلاميذ ''كارط التعبئة'' من فئة 10 دراهم للتسجيل
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة، تعود للوازم التسجيل الخاصة بمؤسسة تعليمية توجد بمدينة زايو، لكن الغريب في لائحة هذه اللوازم هو مطالبة التلاميذ بجلب تعبئة اتصالات المغرب

'شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة، تعود للوازم التسجيل الخاصة بمؤسسة تعليمية توجد بمدينة زايو، لكن الغريب في لائحة هذه اللوازم هو مطالبة التلاميذ بجلب تعبئة اتصالات المغرب من فئة 10 دراهم.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذه الصورة، حيث عبر العديد منهم عن استغرابهم الشديد لمطالبة التلاميذ بالتعبئة، في حين تساءل آخرون عن سبب اشتراط المؤسسة أن تكون هذه التعبئة تابعة لشركة اتصالات المغرب بالضبط، داعين وزارة حصاد للكشف عن حقيقة هذا المطلب وعلاقتها بشركة الاتصالات المذكورة.

ومن جهة أخرى، شكك البعض في صحة الصورة ومضمونها، موضحين أن وزارة التربية الوطنية عليها الخروج بتوضيح للكشف عن الحقيقة الكاملة التي ستنهي الجدل.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي لوازم التتجيل المؤسسة مدينة زايو

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