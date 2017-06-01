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مثير..إلغاء أكبر مهرجان بالسويد بسبب اغتصاب مغاربة لسويديات

بتاريــخ : 5 يوليوز 2017 / 12:05 مثير..إلغاء أكبر مهرجان بالسويد بسبب اغتصاب مغاربة لسويديات | ثقافة و فنون
مثير..إلغاء أكبر مهرجان بالسويد بسبب اغتصاب مغاربة لسويديات
قررت اللجنة المنظمة لمهرجان “روفالا”، الذي يعتبر من أبرز المهرجانات الموسيقية بالسويد وبالعالم، إلغاء دورة السنة الحالية،بعد انطلاقها بأسبوع بسبب تعرض سويديات للتحرش والاعتداء الجنسي، من طرف

"شوف تيفي"

قررت اللجنة المنظمة لمهرجان “براڤالا”، الذي يعتبر من أبرز المهرجانات الموسيقية بالسويد وبالعالم، إلغاء دورة السنة الحالية،بعد انطلاقها بأسبوع بسبب تعرض سويديات للتحرش والاعتداء الجنسي، من طرف مغاربة وأفغان.

وحسب مصادر إعلامية فإن المهرجان ولأول مرة شهد خلال هذه الدورة 4 حالات اغتصاب و23 حالة تحرش جنسي، وهو ما جعل الوزير السويدي الأول يخرج بتصريح مثير وصف من خلاله ما تعرضت له السويديات بـ السلوك المقرف وأصاحبها رجال مرضى.


وأكدت ذات المصادر أن الشرطة أفادت بأن المتورطين في عمليات التحرش ينحدرون من المغرب وأفغانستان، بينما قالت اللجنة المنظمة لهذا المهرجان، “لا تستطيع الكلمات وصف مدى حزننا بخصوص هذا الإلغاء، نحن نتأسف كثيرا لهذا الأمر ونندد بهذا الجرم الذي لا يمكن قبوله في مهرجاننا".

 

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