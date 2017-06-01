بعد رفضه الجنسية المغربية..الشاب بلال يتخد هذا القرار في حق المغرب ﻿

شوف تيفي:
قرر الفنان الجزائري الشاب بلال ،إلغاء جميع الحفلات التي كان من المنتظر أن يحييها بالمغرب بعد سنة من اتهامه بمحاولة إهانة المملكة على خلفية رفضه الجنسية المغربية.
و كشف بلال في حوار مع جريدة الشروق الجزائرية، إنه كان ضحية مناورة مغرضة اتهم فيها بمحاولة إهانة المغرب وسكانه، قائلا:أعادوا نشر فيديو مفبرك مركزين على تصريح يظهرني وأنا أسخر حسب تفكيرهم من الشعب المغربي.
و أضاف بلال، " أفكر مليا في الابتعاد، عن تلك الدوامة لتفادي الكارثة وعدم منح الفرصة لتلك الفئة ، علما أنني أملك قاعدة جماهيرية كبيرة بالغرب، وأضرب لجمهوري الوفي، موعدا السنة المقبلة لمواصلة قصة الحب التي بدأناها قبل 20 سنة".
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