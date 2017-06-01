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بعد رفضه الجنسية المغربية..الشاب بلال يتخد هذا القرار في حق المغرب

بتاريــخ : 5 يوليوز 2017 / 11:56 بعد رفضه الجنسية المغربية..الشاب بلال يتخد هذا القرار في حق المغرب | ثقافة و فنون
بعد رفضه الجنسية المغربية..الشاب بلال يتخد هذا القرار في حق المغرب
قرر الفنان الجزائري الشاب بلال ،إلغاء جميع الحفلات التي كان من المنتظر أن يحييها بالمغرب بعد سنة من اتهامه بمحاولة إهانة المملكة على خلفية رفضه الجنسية المغربية.

شوف تيفي:

 

قرر الفنان الجزائري الشاب بلال ،إلغاء جميع الحفلات التي كان من المنتظر أن يحييها بالمغرب بعد سنة من اتهامه بمحاولة إهانة المملكة على خلفية رفضه الجنسية المغربية.

و كشف بلال في حوار مع جريدة الشروق الجزائرية، إنه كان ضحية مناورة مغرضة اتهم فيها بمحاولة إهانة المغرب وسكانه، قائلا:أعادوا نشر فيديو مفبرك مركزين على تصريح يظهرني وأنا أسخر حسب تفكيرهم من الشعب المغربي.

و أضاف بلال، " أفكر مليا في الابتعاد، عن تلك الدوامة لتفادي الكارثة وعدم منح الفرصة لتلك الفئة ، علما أنني أملك قاعدة جماهيرية كبيرة بالغرب، وأضرب لجمهوري الوفي، موعدا السنة المقبلة لمواصلة قصة الحب التي بدأناها قبل 20 سنة".




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