صادم وبالصور.. حشايشي صوب ''جوان'' بورقة مالية من فئة 200 درهم..والمغاربة كاعيين بزاف ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صورا، تظهر قيام شخص بإعداد ما يسمى بالعامية ''جوان حشيش''، بواسطة ورقة مالية من فئة ''200 درهم''.

''شوف تيفي'':

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صورا، تظهر قيام شخص بإعداد ما يسمى بالعامية ''جوان حشيش''، بواسطة ورقة مالية من فئة ''200 درهم''.

وتفاعل العديد من النشطاء مع هذه الصور، حيث عبر العديد من المغاربة المتفاعلين عن غضبهم واستيائهم الشديد بسبب قيام شخص بتدخين لفافة ''الحشيش'' المصنوعة من ورقة مالية، مؤكدين أن صاحب هذه الفكرة، قام بهذا العمل ''المجنون'' في محاولة منه إثارة الانتباه بالفايسبوك وأيضا من أجل التأكيد على أن قيمة الورقة المالية لا تساوي بالنسبة له شيء.

ومن جهة أخرى، أستغل البعض الفرصة للسخرية وأيضا للانتقاد، مؤكدين أن صاحب الفكرة كان عليه أن يقوم بتسليم تلك الورقة إلى شخص فقير يحتاجها بدل أن يقوم بتضييعها في أمور تافهة.