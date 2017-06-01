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عاجل..عملية مشتركة بين بلجيكا وفرنسا تنتهي بإيقاف شخص ينتمي لجماعة جهادية خطيرة

بتاريــخ : 5 يوليوز 2017 / 11:42 عاجل..عملية مشتركة بين بلجيكا وفرنسا تنتهي بإيقاف شخص ينتمي لجماعة جهادية خطيرة | دولي
عاجل..عملية مشتركة بين بلجيكا وفرنسا تنتهي بإيقاف شخص ينتمي لجماعة جهادية خطيرة
انتهت عملية مشتركة فرنسية بلجيكية لمكافحة الارهاب، يومه الأربعاء، بإيقاف شخص يبلغ من العمر 42 عاما، للاشتباه بتحضيره لأعمال عنف.

"شوف تيفي"

 

 

انتهت عملية مشتركة فرنسية بلجيكية لمكافحة الارهاب، يومه الأربعاء، بإيقاف شخص يبلغ من العمر 42 عاما، للاشتباه بتحضيره لأعمال عنف.


وحسب وكالة "فرانس بريس" فقد أوضح مصدرها أنه يشتبه بأن الرجل الذي أوقف في ضاحية مدينة ليل، على صلة بمجموعة من راكبي الدراجات النارية البلجيكيين المرتبطين بالأوساط الجهادية، يعرفون بـ"كاميكاز رايدرز" "راكبو الدراجات النارية الانتحاريون".

وبموازاة عملية التوقيف، أكد مصدر مطلع للوكالة الفرنسية على أن "تحريات تجري حاليا في بلجيكا" في سياق التحقيق الفرنسي البلجيكي، بدون كشف المزيد من التفاصيل.

وأكدت الوكالة الفرنسية أن النيابة العامة الفدرالية البلجيكية، رفضت الإدلاء بأي تعليق ردا على أسئلتها.



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