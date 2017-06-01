عاجل.. اعتقال أربعة اشخاص والعثور على أسلحة إثر مداهمات في إطار مكافحة الإرهاب في بروكسل ﻿

أعلنت النيابة الفدرالية البلجيكية لوكالة فرانس برس أنه تم توقيف أربعة اشخاص للاشتباه بعلاقتهم بمجموعة سائقي دراجات نارية بلجيكيين مرتبطة بحركة جهادية ليل الثلاثاء الاربعاء بعد العثور على مخبأ

"شوف تيفي"

أعلنت النيابة الفدرالية البلجيكية لوكالة فرانس برس أنه تم توقيف أربعة اشخاص للاشتباه بعلاقتهم بمجموعة سائقي دراجات نارية بلجيكيين مرتبطة بحركة جهادية ليل الثلاثاء الاربعاء بعد العثور على مخبأ أسلحة في بروكسل.

وقال الناطق باسم النيابة "اريك فان در سيبت" أن الاشخاص الاربعة "اقتيدوا للاستماع اليهم" مضيفا انه يشتبه "بوجود علاقة مباشرة لهم مع أعضاء من مجموعة "راكبي الدراجات النارية الانتحاريين"، وخصوصا مع شخصين أثار توقيفهما في نهاية 2015 بلبلة في بلجيكا وتسبب بالغاء احتفالات رأس السنة خشية وقوع اعتداء.



