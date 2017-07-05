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حصري وبالصورة: سكينة داربيل وعثمان ملين ضيوف على هذا البرنامج الخاص بالتحديات وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 5 يوليوز 2017 / 10:58 حصري وبالصورة: سكينة داربيل وعثمان ملين ضيوف على هذا البرنامج الخاص بالتحديات وهذه هي التفاصيل | ثقافة و فنون
حصري وبالصورة: سكينة داربيل وعثمان ملين ضيوف على هذا البرنامج الخاص بالتحديات وهذه هي التفاصيل
علمت قناة ''شوف تيفي'' من مصادر جيدة الإطلاع، أن الموسم الجديد من برنامج ''جزيرة الكنز'' الذي تبثه ''القناة الثانية'' سيستضيف عددا من النجوم اللامعة التي حظيت بمتابعة كبيرة من طرف المشاهد المغربي.

محمد بوحتة

علمت قناة "شوف تيفي" من مصادر جيدة الإطلاع، أن الموسم الجديد من برنامج "جزيرة الكنز" الذي تبثه "القناة الثانية" سيستضيف عددا من النجوم اللامعة التي حظيت بمتابعة كبيرة من طرف المشاهد المغربي.

وأكدت ذات المصادر، أن البرنامج العالمي "جزيرة الكنز" في نسخته المغربية، سيستضيف خلال هذه السنة عددا من الوجوه الفنية والرياضية ومجموعة من المشاهير أبرزهم الممثلة الشابة سكينة درابيل، التي نالت اعجاب الجمهور المغربي من خلال سلسلة "الخاوة" التي بتث مؤخرا على "القناة الثانية" خلال شهر رمضان الماضي، كما سيستضيف البرنامج نجم العيطة المغربية الفنان عثمان ملين، بالإضافة إلى عدد من الفنانين الأخرين الذين سيكشف عنهم البرنامج مستقبلا.

وأضافت المصادر ذاتها، أن البرنامج المذكور الذي تصور أطواره بمدينة لاغوشيل بالجنوب الفرنسي، والذي ينشطه كل من الإعلاميين رشيد العلالي وهشام مسرار، يحقق عددا من نسب المشاهدة العالية.

هذا، وكانت قناة "شوف تيفي" قد نشرت أسماء المشاركين الذين حلوا يوم أمس ضيوفا على برنامج جزيرة الكنز والذي صورت أولى حلقاته أمس الثلاثاء.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب سكينة داربيل جزيرة الكنز القناة الثانية

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