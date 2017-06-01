حصري:الملك محمد السادس يغادر تطوان و يحل بالغابون ﻿

شوف تيفي
علمت" شوف تيفي" من مصادر خاصة، أن الملك محمد السادس، سيغادر مدينة تطوان في اتجاه الغابون يومه الأربعاء عبر مطار سانية الرمل .
و قالت ذات المصادر،أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزير الفلاحة عزيز أخنوش حلا أمس بمدينة تطوان حيث سيشرفان على مراسيم مغادرة الملك مطار سانية الرمل في اتجاه الغابون حيث سيقوم بزيارة خاصة سيلتقي فيها الرئيس الغابوني علي بونغو.
و كان الملك محمد الساس قد حل بمدينة تطوان مباشرة بعد عيد الفطر.
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