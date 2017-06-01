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عاجل..بعد فكيك: هزة أرضية ثانية بمدينة الحسيمة

بتاريــخ : 5 يوليوز 2017 / 10:18 عاجل..بعد فكيك: هزة أرضية ثانية بمدينة الحسيمة | مجتمع
عاجل..بعد فكيك: هزة أرضية ثانية بمدينة الحسيمة
كشف المرصد الأوروبي للزلازل قبل قليل من يومه الأربعاء، أن هزة أرضية، وقعت بمدينة الحسيمة، وقد بلغت قوتها 3.1 درجة على سلم ريشتر.

"شوف تيفي":

كشف المرصد الأوروبي للزلازل قبل قليل من يومه الأربعاء، أن هزة أرضية، وقعت بمدينة الحسيمة، وقد بلغت قوتها 3.1 درجة على سلم ريشتر.

وأوضح المرصد أن هذه الهزة التي وقعت صباح يومه الأربعاء، يبعد مركزها عن مدينة الحسيمة بحوالي 25 كيلومتر.
تجدر الإشارة إلى أن المعهد الوطني للجيوفيزياء، كشف اليوم الأربعاء، عن تسجيل هزة أرضية بقوة 4,5 درجات على سلم ريشتر بإقليم فكيك .

 

 

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