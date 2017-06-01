سار لساكنة الحسيمة..رصد 27 مليون درهم للترويج السياحي لوجهة الحسيمة ﻿

رصدت وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي غلافا ماليا يصل إلى 27 مليون درهم من أجل الترويج السياحي لوجهة الحسيمة.

"شوف تيفي"+"و م ع"

رصدت وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي غلافا ماليا يصل إلى 27 مليون درهم من أجل الترويج السياحي لوجهة الحسيمة.

ووفق بلاغ لوزارة السياحة، فإن مخطط العمل هذا، الذي تطلب انخراط مختلف المتدخلين في القطاع والهيئات العاملة تحت وصاية الوزارة ، يهدف إلى وضع برنامج عاجل تكون له نتائج آنية من أجل الاقلاع السياحي والنهوض بجهة الحسيمة.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه العملية التي تندرج في إطار سلسلة من الاجراءات العاجلة التي تم بلورتها بتنسيق بين الوزارة الوصية وجهة طنجة تطوان الحسيمة لإعطاء دفعة قوية للمؤسسات السياحية والفندقية بالحسيمة خلال موسم الاصطياف الحالي، تعتمد على تعزيز الرحلات الجوية الخاصة بالحسيمة ومواكبة المنعشين السياحيين للترويج لهذه الوجهة خلال الموسم الصيفي 2017.

وسيتم في هذا الاطار إطلاق رحلات جوية إضافية لفك العزلة عن هذه الوجهة وحملة ترويجية كبيرة لبيع المنتوج السياحي للمنطقة بأسعار جذابة خلال الموسم ، والتخفيف من حدة ضرائب المطارات برسم صيف 2017 والشتاء القادم، وإطلاق حملة تواصلية وترويجية بأسعار تنافسية بالتشاور مع المجلس الإقليمي للسياحة وتعبئة وكالات الأسفار الوطنية للانخراط في هذا البرنامج.

وترتكز هذه الاجراءات الاساسية أيضا على برمجة الخطوط الملكية الجوية لرحلتين مباشرتين أسبوعيا انطلاقا من الدارالبيضاء ب 400 درهم ذهابا ورحلتين بين الحسيمة وطنجة ب 300 درهم ذهابا (يوما الاثنين والاربعاء). وسيتم بدء العمل بهذه الخطوط الجديدة الاثنين القادم لتنضاف إلى الرحلتين الحاليتين اللتين تؤمنان الحسيمة انطلاقا من الدارالبيضاء عبر تطوان (يوما الجمعة والاحد).

وأشار المصدر إلى أن الوزارة ستطلق مبادرات أخرى لتحسيس الرأي العام والمؤسسات والهيئات وتشجيعها على برمجة عطلها وعطل منخرطيها على مستوى مراكز الاعمال الاجتماعية بالحسيمة.