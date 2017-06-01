فاجعة.. تلميذ انتحر بأزمور ضواحي الجديدة بعد رسوبه للمرة الثالثة في امتحان الشهادة الإعدادية ﻿

أكدت مصادر تابعة للمركز الترابي للدرك الملكي بأزمور، أن شابا دون العشرين من عمره، وضع حدا لحياته صباح الأحد الماضي، وذلك حسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر يومه الأربعاء.

"شوف تيفي"

أكدت مصادر تابعة للمركز الترابي للدرك الملكي بأزمور، أن شابا دون العشرين من عمره، وضع حدا لحياته صباح الأحد الماضي، وذلك حسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر يومه الأربعاء.

وأكدت مصادر اليومية أن الهالك وجد معلقا بحبل بمنزل يوجد بأحد الدواوير التابعة للجماعة القروية سيدي علي بن حمدوش بدائرة أزمور بإقليم الجديدة، وأكدت مصادر عائلية لليومية، أن أسباب انتحار ابنها تعود إلى رسوبه للمرة الثالثة على التوالي في امتحانات السنة الثالثة ثانوي إعدادي.

وأوضحت اليومية أن وفاة التلميذ تركت أسى عميقا في صفوف محيطه، نظرا لدماثة أخلاقه، مشيرة إلى أن مصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية، انتقلوا إلى المكان فور علمها بواقعة الانتحار، وعملت على توجيه جثة الهالك نحو مستودع الأموات التابع للمستشفى الإقليمي بالجديدة وأمرت النيابة العامة بفتح تحقيق حول ملابسات وظروف حادث الانتحار.