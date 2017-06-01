تفكيك أحد أكبر وأهم معامل تقطير الماحيا ببني ملال وحجز أربعة آلاف لتر من المسكر ﻿

تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية بني ملال، مساء أمس الثلاثاء بمنطقة لعيايطة، من تفكيك معمل لتقطير مسكر ماء الحياة (الماحيا)، وحجز أربعة آلاف لتر من المسكر كانت معبأة في براميل، وأزيد من 150

"شوف تيفي"+"و م ع"

تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية بني ملال، مساء أمس الثلاثاء بمنطقة لعيايطة، من تفكيك معمل لتقطير مسكر ماء الحياة (الماحيا)، وحجز أربعة آلاف لتر من المسكر كانت معبأة في براميل، وأزيد من 150 كيسا من التين المجفف المادة الرئيسية لتحضير المسكر.

وأوضح مصدر أمني، أن هذه العملية النوعية، التي تندرج في إطار الدوريات والحملات التمشيطية الاستباقية التي تقوم بها عناصر الدرك الملكي من أجل محاربة الجريمة بكل أصنافها، أسفرت أيضا عن حجز عدة قنينات غاز من الحجم الكبير ومجموعة من الأدوات والمعدات التي تستعمل في صنع وتقطير المادة المحظورة، مضيفا أن عملية التدخل، التي تمت تحت إشراف قائد سرية بني ملال، جاءت بعد توصل العناصر الأمنية بمعلومات حول المعمل المذكور.

وأكد المصدر ذاته أن المشتبه به، الذي تمكن من الفرار إلى وجهة مجهولة لحظات قبل وصول رجال الدرك إلى المنطقة، هو من ذوي السوابق العدلية ويمثل موضوع عدة مذكرات بحث وطنية من طرف الدرك الملكي والأمن الوطني، مبرزا أن البحث لا يزال جاريا لإيقاف هذا الشخص الذي يعد المزود الرئيسي لمنطقة بني ملال والفقيه بن صالح بهذه المادة.

وتأتي هذه العملية، يضيف المصدر، بعد عمليتين الأولى تمكنت خلالها عناصر الدرك الملكي بزاوية الشيخ التابعة لسرية بني ملال، مؤخرا، من حجز أزيد من ألف لتر من مسكر الحياة كانت معدة للبيع، والثانية أسفرت عن إلقاء القبض على مروج للمسكر وبحوزته ما يفوق 300 لتر من هذه المادة على مستوى وادي درنة بالجماعة الترابية لأولاد يعيش.