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السعودية تسلمت الرد القطري الرسمي على مطالب الدول المقاطعة

بتاريــخ : 5 يوليوز 2017 / 09:46 السعودية تسلمت الرد القطري الرسمي على مطالب الدول المقاطعة | دولي
السعودية تسلمت الرد القطري الرسمي على مطالب الدول المقاطعة
أعلنت المملكة العربية السعودية فجر يومه الأربعاء أنها تسلمت الرد القطري الرسمي على مطالب الدول المقاطعة للدوحة، وذلك قبل ساعات من اجتماع لهذه الدول لتقييم الرد وتحديد الخطوات المقبلة، وذلك حسب ما

"شوف تيفي"

أعلنت المملكة العربية السعودية فجر يومه الأربعاء أنها تسلمت الرد القطري الرسمي على مطالب الدول المقاطعة للدوحة، وذلك قبل ساعات من اجتماع لهذه الدول لتقييم الرد وتحديد الخطوات المقبلة، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة "فرانس بريس" قبل قليل.


وقالت وزارة الخارجية السعودية في تغريدة على حسابها في تويتر أن "الوزير عادل الجبير تسلم من وزير الدولة الكويتي الشيخ محمد العبدالله الصباح الرد القطري الرسمي على مطالب الدول المقاطعة".

وأوضحت الوزارة أن الجبير تسلم الرد القطري خلال استقباله الوزير الكويتي في جدة، المدينة الواقعة في غرب المملكة على ساحل البحر الأحمر.

وأعلنت وزارة الخارجية الكويتية كذلك أن السعودية والامارات والبحرين ومصر تسلمت عبر الكويت الرد القطري الرسمي، مشيرة إلى أن الدول الأربع سترد عليه "في الوقت المناسب".



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