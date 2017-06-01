عاجل..هزة أرضية تهز هذه المنطقة بالمغرب ﻿

أفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء بأنه تم اليوم الأربعاء تسجيل هزة أرضية بقوة 4,5 درجات على سلم ريشتر بإقليم فكيك .

"شوف تيفي"+"و م ع"



أفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء بأنه تم اليوم الأربعاء تسجيل هزة أرضية بقوة 4,5 درجات على سلم ريشتر بإقليم فكيك .

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي التابعة للمعهد في نشرة إنذارية زلزالية أن هذه الهزة، التي حدد مركزها بالجماعة القروية معتركة التابعة لإقليم فكيك ، وقعت حوالي الساعة الرابعة و 27 دقيقة و13 ثانية صباحا.