عاجل..هزة أرضية تهز هذه المنطقة بالمغرب ﻿

"شوف تيفي"+"و م ع"
أفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء بأنه تم اليوم الأربعاء تسجيل هزة أرضية بقوة 4,5 درجات على سلم ريشتر بإقليم فكيك .
وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي التابعة للمعهد في نشرة إنذارية زلزالية أن هذه الهزة، التي حدد مركزها بالجماعة القروية معتركة التابعة لإقليم فكيك ، وقعت حوالي الساعة الرابعة و 27 دقيقة و13 ثانية صباحا.
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