بالصور..هذا ما عثرت عليه فرقة أمنية بمساعدة الكلاب البوليسية بميناء طنجة ﻿

تمكنت الفرقة الأمنية المكلفة بالمراقبة هذه الليلة بميناء طنجة المدينة و بالاستعانة بفرقة الكلاب المدربة بتعاون وتنسيق مع إدارة الجمارك من حجز كمية 36 كلغ من مخدر الشيرا كانت مخبأة بإحكام في تجاويف

''شوف تيفي''



تمكنت الفرقة الأمنية المكلفة بالمراقبة هذه الليلة بميناء طنجة المدينة و بالاستعانة بفرقة الكلاب المدربة بتعاون وتنسيق مع إدارة الجمارك من حجز كمية 36 كلغ من مخدر الشيرا كانت مخبأة بإحكام في تجاويف داخلية لشاحنة صغيرة كانت متوجهة إلى الديار الاسبانية وبالتحديد إلى طريفة.

وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من مصدرها فالشاحنة كان يتولى سياقتها مواطن هولندي من أصل مغربي ، ويتعلق الأمر ب '' ع. ز'' البالغ من العمر 31 سنة ، والذي عمل على وضع كمية مخدر الشيرا بداخل الشاحنة الصغيرة في شكل لفافات بلاستيكية بشكل محكم .



وأوضح المصدر ذاته أن البحث جاري من طرف فرقة الشرطة القضائية بميناء طنجة المدينة تحت إشراف النيابة العامة حيث سيتم إحالته على المصلحة الولائية للشرطة القضائية قصد استكمال الأبحاث في الموضوع .