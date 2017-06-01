صادم..العثور على جثة راعي غنم مقتول داخل بئر بصفرو ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن مواطنين عثروا صباح أمس الثلاثاء على الساعة 6 صباحا بمنطقة غابة '' بومرعاز '' البهاليل إقليم صفرو على جثة شاب مقتول مرمية داخل بئر.

''شوف تيفي''



علمت ''شوف تيفي'' بأن مواطنين عثروا صباح أمس الثلاثاء على الساعة 6 صباحا بمنطقة غابة '' بومرعاز '' البهاليل إقليم صفرو على جثة شاب مقتول مرمية داخل بئر.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن الهالك المسمى قيد حياته '' ع. ب'' من مواليد 1986 يقطن بمنطقة البهاليل بصفرو، ويشتغل كراعي الغنم بالمنطقة، وقد تم إبلاغ المصالح المختصة، وإخراج الجثة من طرف الوقاية المدنية بحضور الدرك الملكي والسلطات المحلية بعد الحصول على إذن النيابة العامة بصفرو.

وأضاف المصدر ذاته بأن مصالح الدرك الملكي، فتحت تحقيقا شاملا للكشف عن ظروف وملابسات الجريمة، بينما تم نقل جثمان الضحية إلى مستودع الأموات بمستشفى الإقليمي محمد الخامس صفرو من أجل إجراء تشريح لمعرفة أسباب وملابسات الحادث .