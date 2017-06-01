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ياربي السلامة..زوج يقتل زوجته بمدينة فاس ويتقدم ببلاغ كاذب للمصالح الأمنية

بتاريــخ : 5 يوليوز 2017 / 00:33 ياربي السلامة..زوج يقتل زوجته بمدينة فاس ويتقدم ببلاغ كاذب للمصالح الأمنية | حوادث و حقوق
ياربي السلامة..زوج يقتل زوجته بمدينة فاس ويتقدم ببلاغ كاذب للمصالح الأمنية
تمكنت مصالح ولاية أمن فاس من إيقاف شخص يبلغ من العمر 40 سنة، يشتبه تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت في حق زوجته البالغة من العمر قيد حياتها 34 سنة.

''شوف تيفي''

تمكنت مصالح ولاية أمن فاس من إيقاف شخص يبلغ من العمر 40 سنة، يشتبه تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت في حق زوجته البالغة من العمر قيد حياتها 34 سنة.

وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من مصدرها فإن المعني بالأمر تقدم في الساعات الأولى من يومه الثلاثاء إلى مصالح الأمن، مصرحا أن زوجته في حالة إغماء مفاجئ بمنزل الزوجية وأنه قام بطلب سيارة الإسعاف من أجل نقلها إلى المركز الاستشفائي الحسن الثاني من أجل تلقي العلاجات الضرورية، ليتم الانتقال إلى المركز المذكور، وتبين للطاقم الطبي أن زوجة المبلغ قد فارقت الحياة.

وأضاف المصدر ذاته أنه من خلال البحث المعمق مع الزوج، والمعاينة التي أجرتها الشرطة العلمية والتقنية لمسرح الجريمة والتي أجريت بمنزل الضحية، وكذا التحريات الميدانية والتدقيق في المعطيات والتصريحات والملابسات، أفضت إلى أن الزوجين كانا في خلافات مستمرة، واليوم تطور الأمر بينهما حيث قام بتعنيفها إلى أن أغمي عليها، وحاول تضليل الضابطة القضائية من خلال التقدم ببلاغ للتملص من مسؤولية هذا الاعتداء الإجرامي.

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