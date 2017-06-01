صادم..من أصل 898 مجزرة بالمغرب خمسة مجازر فقط تتفادى ثلوث الذبائح ﻿

صرح الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو أمام البرلمانيين عشية اليوم الثلاثاء أن خمس مجازر فقط استطاعت الحصول على الاعتماد من طرف المصالح المختصة من بين 898 مجزرة توجد على الصعيد الوطني .

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صرح الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو أمام البرلمانيين عشية اليوم الثلاثاء أن خمس مجازر فقط استطاعت الحصول على الاعتماد من طرف المصالح المختصة من بين 898 مجزرة توجد على الصعيد الوطني .



وحسب جطو فقد كشفت المهمة الرقابية أن معظم المجازر لاتحتوي إلا على غرفة وحيدة للذبح مما لايتيح إمكانية الفصل بين القطاع النظيف والقطاع الملوث، حيث أن جميع العمليات المرتبطة بالذبح تتم في نفس الغرفة في تناقض مع المعايير المنصوص عليها في دفتر التحملات والشروط الخاصة لتفادي ثلوث الذبائح.



وأضاف جطو في تقريره أن معظم المجازر لاتتوفر على التجهيزات المناسبة لحسن سير عمليات الذبح والإعداد الصحي للحوم، خاصة بغياب تجهيزات المناولة الصحية، وكذا غياب معدات وتجهيزات مقاومة للصدأ تستجيب لشروط النظافة، كما لاتتوفر العديد من المجازر على الربط بشبكة الماء والكهرباء والتطهير.





