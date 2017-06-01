سيدة تضع مولودها بطائرة مغربية..وهذا هو الاسم الذي أطلقته ''لارام'' عليه ﻿

''شوف تيفي''
كشف الخطوط الملكية المغربية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ''فايسبوك'' عن ولادة مولود على متن إحدى طائرتها، وبالتحديد خلال الرحلة التي ربطت بين مطاري محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء وكوتوكا الدولي بالعاصمة الغانية أكرا، أول أمس الأحد.
وعبرت الشركة عن سعادتها الكبيرة بهذا المولود، حيث كشفت من خلال تدوينتها بأن الرضيع أطلق عليه اسم ''عثمان''.
وكتبت الشركة في تدوينتها التي أرفقتها بصورة الرضيع ''مرحبا بالمولود الجديد.. مبروك لوالديه وتحية كبيرة لطاقمنا''.
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