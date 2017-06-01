خطير.. شواذ سلخو شاب ورجعوه كولو دمايات بالقرب من حديقة الجامعة العربية بالبيضاء ﻿

أصيب شاب صباح يومه الثلاثاء، بجروح جد خطيرة بعد أن اعتدى عليه مثليون أثناء مروره بحديقة الجامعة العربية بمدينة الدار البيضاء.

"شوف تيفي"

أصيب شاب صباح يومه الثلاثاء، بجروح جد خطيرة بعد أن اعتدى عليه مثليون أثناء مروره بحديقة الجامعة العربية بمدينة الدار البيضاء.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الأربعاء، فحسب شهود عيان فقد تجمهر عدد من المثليين حول الضحية وانهالوا عليه بالضرب وسرقوا هاتفه المحمول، تم اختفوا عن الأنظار، بعد التخلص منه وسط الشارع.

وأضافت اليومية أن عناصر الشرطة، حلت بمكان الواقعة، بينما قامت سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية، بنقل الضحية إلى قسم المستعجلات بمستشفى 20 غشت.