 إدريس جطو.. إصلاح أنظمة التقاعد الذي اقتصر على نظام المعاشات لم يأت بحلول جذرية لتدارك الاختلالات ﻿
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إدريس جطو.. إصلاح أنظمة التقاعد الذي اقتصر على نظام المعاشات لم يأت بحلول جذرية لتدارك الاختلالات

بتاريــخ : 4 يوليوز 2017 / 23:33 إدريس جطو.. إصلاح أنظمة التقاعد الذي اقتصر على نظام المعاشات لم يأت بحلول جذرية لتدارك الاختلالات | بوليتيك
إدريس جطو.. إصلاح أنظمة التقاعد الذي اقتصر على نظام المعاشات لم يأت بحلول جذرية لتدارك الاختلالات
كشف إدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات، في إطار مهامه طبقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور، أنه قام بمراقبة بعض الحسابات الخصوصية للخزينة، وقد أبرزت هذه المهمة العديد من الاختلالات.

شوف تيفي

كشف إدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات، في إطار مهامه طبقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور، أنه قام بمراقبة بعض الحسابات الخصوصية للخزينة، وقد أبرزت هذه المهمة العديد من الاختلالات.

وصرح جطو أمام أعضاء مجلسين النواب والمستشارين أن الحسابات الخصوصية يبلغ عددها 74، وذلك رغم تقليص فئاتها بمقتضى القانون التنظيمي للمالية لسنة 2015 وترشيد بعضها من خلال مقتضيات قوانين المالية للسنوات الأخيرة.

وأضاف جطو أنه من خلال دراسة مضامين إصلاح أنظمة التقاعد، الذي اقتصر على نظام المعاشات المدنية، أنه لم يأت بحلول جذرية للإختلالات الهيكلية التي تعرفها أنظمة التقاعد في المغرب بشكل عام ونظام المعاشات المدنية بشكل خاص.
وقال جطو أن النتائج النهائية لسنة 2016 على أن حجم المعاشات المؤداة وصل إلى 21.27 مليار درهم، في حين بلغ مجموع الإشتراكات المستوفاة 16.51 مليار درهم، مما ترتب عنه عجز تقني بلغ 4.76 مليار درهم برسم هذه السنة، حيث تخلص كل التوقعات أن النظام تجاه المتقاعدين الحاليين وفي المستقيل، سيبقى أكبر من إرتفاع موارده وذلك راجع إلى عدة أسباب.


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جطو النتائج النهائية المليار الإختلالات شوف تيفي

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