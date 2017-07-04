 بالصور.. شفار في سلا سلخوه مزيان وبدا كايطلب''ها العار جيبو ليا الواليدة'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صادم..من أصل 898 مجزرة بالمغرب خمسة مجازر فقط تتفادى ثلوث الذبائح | مجتمع

صادم..من أصل 898 مجزرة بالمغرب خمسة مجازر فقط تتفادى ثلوث الذبائح

سيدة تضع مولودها بطائرة مغربية..وهذا هو الاسم الذي أطلقته لارام عليه | مجتمع

سيدة تضع مولودها بطائرة مغربية..وهذا هو الاسم الذي أطلقته ''لارام'' عليه

خطير.. شواذ سلخو شاب ورجعوه كولو دمايات بالقرب من حديقة الجامعة العربية بالبيضاء | حوادث و حقوق

خطير.. شواذ سلخو شاب ورجعوه كولو دمايات بالقرب من حديقة الجامعة العربية بالبيضاء

إدريس جطو.. إصلاح أنظمة التقاعد الذي اقتصر على نظام المعاشات لم يأت بحلول جذرية لتدارك الاختلالات | بوليتيك

إدريس جطو.. إصلاح أنظمة التقاعد الذي اقتصر على نظام المعاشات لم يأت بحلول جذرية لتدارك الاختلالات

واش كتفضلي تعومي فالبحر بالمايو ولا بلباس محتشم؟ شوفو أجوبة المغربيات |

واش كتفضلي تعومي فالبحر بالمايو ولا بلباس محتشم؟ شوفو أجوبة المغربيات

بالصور.. شفار في سلا سلخوه مزيان وبدا كايطلبها العار جيبو ليا الواليدة | حوادث و حقوق

بالصور.. شفار في سلا سلخوه مزيان وبدا كايطلب''ها العار جيبو ليا الواليدة''

غريب: إدريس جطو... الحكومة تمنح درهما و40 سنتيم لإطعام التلاميذ بالمدارس...و عندنا خصاص ديال 16700 مدرس | بوليتيك

غريب: إدريس جطو... الحكومة تمنح درهما و40 سنتيم لإطعام التلاميذ بالمدارس...و ''عندنا خصاص ديال 16700

عاجل..رؤساء مخابرات الدول المقاطعة لقطر يجتمعون بالقاهرة قبل نهاية مهلة 48 ساعة | دولي

عاجل..رؤساء مخابرات الدول ''المقاطعة'' لقطر يجتمعون بالقاهرة قبل نهاية مهلة 48 ساعة

بعد الفيديو الفاضح: غادة عبد الرزاق تبكي بحرارة نعم الفيديو حقيقي و أن مريضة نفسيا سامحونى.. مش هعمل كدة تانى+صور | ثقافة و فنون

بعد الفيديو الفاضح: غادة عبد الرزاق تبكي بحرارة ''نعم الفيديو حقيقي و أن مريضة نفسيا سامحونى.. مش

في الحاجة إلى صوت الحكمة... الوطن ينادينا جميعا

بالصور.. شفار في سلا سلخوه مزيان وبدا كايطلب''ها العار جيبو ليا الواليدة''

بتاريــخ : 4 يوليوز 2017 / 22:59 بالصور.. شفار في سلا سلخوه مزيان وبدا كايطلبها العار جيبو ليا الواليدة | حوادث و حقوق
بالصور.. شفار في سلا سلخوه مزيان وبدا كايطلب''ها العار جيبو ليا الواليدة''
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر لحظة تمكن مجموعة من المواطنين، من إيقاف لص في عقده الثاني متلبس بتنفيذ عملية سرقة وبحوزته سلاح أبيض من الحجم الكبير.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر لحظة تمكن مجموعة من المواطنين، من إيقاف لص في عقده الثاني متلبس بتنفيذ عملية سرقة وبحوزته سلاح أبيض من الحجم الكبير.

ويظهر هذا الفيديو قيام مواطنين بالاعتداء على اللص الذي طالبهم بالتوقف وإبلاغ والدته حتى تقوم بالتفاوض معهم، وهو الطلب الذي قوبل بالرفض، ليتم تسليمه بعد ذلك للمصالح الأمنية.

وحسب ناشري الفيديو فإن تفاصيله، جرت في الساعات الأولى من يومه الثلاثاء، حيث تم ضبط المعني بالأمر داخل عمارة سكنية وهو يتربص بالمتواجدين بعين المكان لسرقة ما بحوزتهم.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي سلا لص المصالح الأمنية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

خطير.. شواذ سلخو شاب ورجعوه كولو دمايات بالقرب من حديقة الجامعة العربية بالبيضاء | حوادث و حقوق

خطير.. شواذ سلخو شاب ورجعوه كولو دمايات بالقرب من حديقة الجامعة العربية بالبيضاء

هذا هو مصير المسلح الذي هدد حياة المواطنين ورجال الشرطة بالرباط+فيديو | حوادث و حقوق

هذا هو مصير المسلح الذي هدد حياة المواطنين ورجال الشرطة بالرباط+فيديو

بالفيديو | تفاصيل اعتقال ولد أمين عام حزب حزب سياسي لقاو عندو 145 مليار | حوادث و حقوق

بالفيديو | تفاصيل اعتقال ولد أمين عام حزب حزب سياسي لقاو عندو 145 مليار

فيديو طريف | شفارة بغاو يسرقو موطور من الحجم الكبير لكن صدقو عيانين وما قدروش يحركوه.. شوفو شنو دارو ! | حوادث و حقوق

فيديو طريف | شفارة بغاو يسرقو موطور من الحجم الكبير لكن صدقو عيانين وما قدروش يحركوه.. شوفو شنو دارو !

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..الهيئة المغربية لسوق الرساميل تقدم مخططها الاستراتيجي الذي يروم دعم تمويل الاقتصاد الوطني | مال و أعمال
منذ 2 ساعات

بالفيديو..الهيئة المغربية لسوق الرساميل تقدم مخططها الاستراتيجي الذي يروم دعم تمويل الاقتصاد الوطني

شاب مغربي: ماعندنا لا تعليم لا طب فهاذ لبلاد | خارج البلاطو

شاب مغربي: ماعندنا لا تعليم لا طب فهاذ لبلاد

مغربية صريحة..كنفضل نعوم فالبحر بالمايو وها علاش | خارج البلاطو

مغربية صريحة..كنفضل نعوم فالبحر بالمايو وها علاش

الأمير مولاي الحسن الأول على الصعيد العالمي (فيديو) | قنوات أخرى

الأمير مولاي الحسن الأول على الصعيد العالمي (فيديو)

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

صادم..من أصل 898 مجزرة بالمغرب خمسة مجازر فقط تتفادى ثلوث الذبائح | مجتمع
منذ 2 دقائق

صادم..من أصل 898 مجزرة بالمغرب خمسة مجازر فقط تتفادى ثلوث الذبائح

سيدة تضع مولودها بطائرة مغربية..وهذا هو الاسم الذي أطلقته لارام عليه | مجتمع

سيدة تضع مولودها بطائرة مغربية..وهذا هو الاسم الذي أطلقته ''لارام'' عليه

خطير.. شواذ سلخو شاب ورجعوه كولو دمايات بالقرب من حديقة الجامعة العربية بالبيضاء | حوادث و حقوق

خطير.. شواذ سلخو شاب ورجعوه كولو دمايات بالقرب من حديقة الجامعة العربية بالبيضاء

إدريس جطو.. إصلاح أنظمة التقاعد الذي اقتصر على نظام المعاشات لم يأت بحلول جذرية لتدارك الاختلالات | بوليتيك

إدريس جطو.. إصلاح أنظمة التقاعد الذي اقتصر على نظام المعاشات لم يأت بحلول جذرية لتدارك الاختلالات

﻿ ﻿
أمس 15:57 GMT

عاجل و انفراد:نقل الفنان أمينوكس إلى المستشفى العسكري بالرباط وها علاش

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.