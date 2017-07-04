بالصور.. شفار في سلا سلخوه مزيان وبدا كايطلب''ها العار جيبو ليا الواليدة'' ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر لحظة تمكن مجموعة من المواطنين، من إيقاف لص في عقده الثاني متلبس بتنفيذ عملية سرقة وبحوزته سلاح أبيض من الحجم الكبير.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر لحظة تمكن مجموعة من المواطنين، من إيقاف لص في عقده الثاني متلبس بتنفيذ عملية سرقة وبحوزته سلاح أبيض من الحجم الكبير.

ويظهر هذا الفيديو قيام مواطنين بالاعتداء على اللص الذي طالبهم بالتوقف وإبلاغ والدته حتى تقوم بالتفاوض معهم، وهو الطلب الذي قوبل بالرفض، ليتم تسليمه بعد ذلك للمصالح الأمنية.

وحسب ناشري الفيديو فإن تفاصيله، جرت في الساعات الأولى من يومه الثلاثاء، حيث تم ضبط المعني بالأمر داخل عمارة سكنية وهو يتربص بالمتواجدين بعين المكان لسرقة ما بحوزتهم.