 غريب: إدريس جطو... الحكومة تمنح درهما و40 سنتيم لإطعام التلاميذ بالمدارس...و ''عندنا خصاص ديال 16700 مدرس'' ﻿
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غريب: إدريس جطو... الحكومة تمنح درهما و40 سنتيم لإطعام التلاميذ بالمدارس...و ''عندنا خصاص ديال 16700 مدرس''

بتاريــخ : 4 يوليوز 2017 / 22:44 غريب: إدريس جطو... الحكومة تمنح درهما و40 سنتيم لإطعام التلاميذ بالمدارس...و عندنا خصاص ديال 16700 مدرس | بوليتيك
غريب: إدريس جطو... الحكومة تمنح درهما و40 سنتيم لإطعام التلاميذ بالمدارس...و ''عندنا خصاص ديال 16700 مدرس''
كشف إدريس جطو قبل قليل أن الدولة وضعت برامج للدعم الإجتماعي تهدف إلى تشجيع التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي خصوصا للتلاميذ المنحدرين من الأسر المعوزة، لكن التدابير المتخذة برسم الموسم الدراسي 2016-2017

شوف تيفي

كشف إدريس جطو قبل قليل أن الدولة وضعت برامج للدعم الإجتماعي تهدف إلى تشجيع التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي خصوصا للتلاميذ المنحدرين من الأسر المعوزة، لكن التدابير المتخذة برسم الموسم الدراسي 2016-2017 ، تعاني من عدة إختلالات.

وفاجأ جطو الحاضرين للجلسة العمومية للبرلمان اليوم الثلاثاء، خاصة من بعض زوار الجلسة من المهتمين والمتخصصين، حيث صرح بأن حوالي 566 إعدادية بالوسط القروي لا تتوفر على داخليات خلافا لتوصيات ميثاق التربية والتكوين.

وأفاد جطو بوجود صعوبات بالنسبة للمطاعم المدرسية، حيث زيادة على هزالة مستوى الدعم الذي لايتعدى 1.40 درهم لكل تلميذ في اليوم، لاتوجد أماكن مخصصة للمطاعم المدرسية لما يزيد عن 7000 مؤسسة تعليمية.

و أوضح جطو أن الخصاص في هيئة التدريس بلغ أزيد من 16.700 مدرسا مقارنة مع حاجة المنظومة التربوية من المدرسين برسم الموسم الحالي، مؤكدا بإتساع دائرة الإكتظاظ، إذ بلغ عدد التلاميذ الذين يتابعون دراستهم في أقسام مكتظة أزيد من 2مليون و200 ألف تلميذ من أصل 5 ملايين و900 ألف تلميذ.


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