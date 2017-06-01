 عاجل..رؤساء مخابرات الدول ''المقاطعة'' لقطر يجتمعون بالقاهرة قبل نهاية مهلة 48 ساعة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..رؤساء مخابرات الدول المقاطعة لقطر يجتمعون بالقاهرة قبل نهاية مهلة 48 ساعة | دولي

عاجل..رؤساء مخابرات الدول ''المقاطعة'' لقطر يجتمعون بالقاهرة قبل نهاية مهلة 48 ساعة

بعد الفيديو الفاضح: غادة عبد الرزاق تبكي بحرارة نعم الفيديو حقيقي و أن مريضة نفسيا سامحونى.. مش هعمل كدة تانى+صور | ثقافة و فنون

بعد الفيديو الفاضح: غادة عبد الرزاق تبكي بحرارة ''نعم الفيديو حقيقي و أن مريضة نفسيا سامحونى.. مش

كيف تنقذ نفسك من الغرق في شاطئ البحر...شاهد الفيديو فقد يكون سببا في انقاذك أو انقاذ أحد أفراد عائلتك | بووز

كيف تنقذ نفسك من الغرق في شاطئ البحر...شاهد الفيديو فقد يكون سببا في انقاذك أو انقاذ أحد أفراد

هذا هو مصير المسلح الذي هدد حياة المواطنين ورجال الشرطة بالرباط+فيديو | حوادث و حقوق

هذا هو مصير المسلح الذي هدد حياة المواطنين ورجال الشرطة بالرباط+فيديو

بالفيديو..عمرو أديب يصف صحافي في قناة الجزيرة بـالكلب | دولي

بالفيديو..عمرو أديب يصف صحافي في قناة الجزيرة بـ''الكلب''

إدريس جطو يستغرب ارتفاع ديون المغرب رغم الإعانات والهبات الخليجية | بوليتيك

إدريس جطو يستغرب ارتفاع ديون المغرب رغم الإعانات والهبات الخليجية

بالفيديو..انفجار سيارة في طريق مدينة مكناس | بووز

بالفيديو..انفجار سيارة في طريق مدينة مكناس

الملك محمد السادس يرسل برقية تهنئة إلى دونالد ترامب بمناسبة احتفال بلاده بعيد الاستقلال | بوليتيك

الملك محمد السادس يرسل برقية تهنئة إلى دونالد ترامب بمناسبة احتفال بلاده بعيد الاستقلال

إدريس جطو يدق ناقوس الخطر...عجز ميزانية الدولة بلغ 40 مليار درهم ويدعو الحكومة إلى مراجعة منهجيتها | بوليتيك

إدريس جطو يدق ناقوس الخطر...عجز ميزانية الدولة بلغ 40 مليار درهم ويدعو الحكومة إلى مراجعة منهجيتها

في الحاجة إلى صوت الحكمة... الوطن ينادينا جميعا

عاجل..رؤساء مخابرات الدول ''المقاطعة'' لقطر يجتمعون بالقاهرة قبل نهاية مهلة 48 ساعة

بتاريــخ : 4 يوليوز 2017 / 22:41 عاجل..رؤساء مخابرات الدول المقاطعة لقطر يجتمعون بالقاهرة قبل نهاية مهلة 48 ساعة | دولي
عاجل..رؤساء مخابرات الدول ''المقاطعة'' لقطر يجتمعون بالقاهرة قبل نهاية مهلة 48 ساعة
كشف موقع صحيفة ''اليوم السابع'' المصرية نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن لقاء تم في القاهرة، يومه الثلاثاء، جمع رؤساء مخابرات الدول المقاطعة لقطر، وهي ''مصر والسعودية والإمارات والبحرين''.

 

''شوف تيفي''



كشف موقع صحيفة ''اليوم السابع'' المصرية نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن لقاء تم في القاهرة، يومه الثلاثاء، جمع رؤساء مخابرات الدول المقاطعة لقطر، وهي ''مصر والسعودية والإمارات والبحرين''.


وأوضح الموقع المصري أن الكويت، من المقرر أن تسلم الرد القطري الذي لم يكشف عن مضمونه قبل منتصف ليلة الثلاثاء-الأربعاء.


وعلاقة بالموضوع، فإن موقع ''روسيا اليوم''، أشار إلى أن ''السعودية والإمارات والبحرين ومصر''، أعلنوا أمس الاثنين، موافقتهم على طلب الكويت تمديد المهلة الممنوحة لقطر للرد على مطالبها 48 ساعة أخرى وهي المهلة التي ستنتهي منتصف ليلة اليوم الثلاثاء.


تجدر الإشارة إلى أن السعودية والإمارات والبحرين، قدموا من خلال الكويت إلى قطر قائمة تضم 13 مطلبا لإعادة العلاقات معها، بينها إغلاق قناة ''الجزيرة''، وأمهلتها 10 أيام لتنفيذها قبل أن يتم تمديد المهلة إلى 48 ساعة إضافية .

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي السعودية روسيا اليوم الرد القطري

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالفيديو..عمرو أديب يصف صحافي في قناة الجزيرة بـالكلب | دولي

بالفيديو..عمرو أديب يصف صحافي في قناة الجزيرة بـ''الكلب''

عاجل.. مسلح يقتل شرطيا في محكمة ويحتجز رهينة بهذه الدولة الإسلامية | دولي

عاجل.. مسلح يقتل شرطيا في محكمة ويحتجز رهينة بهذه الدولة الإسلامية

عاجل: الإرهاب يضرب السعودية | دولي

عاجل: الإرهاب يضرب السعودية

في قرار غريب.. هذه الدولة تسعى لحظر سير الدراجات النارية في شوارعها | دولي

في قرار غريب.. هذه الدولة تسعى لحظر سير الدراجات النارية في شوارعها

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..الهيئة المغربية لسوق الرساميل تقدم مخططها الاستراتيجي الذي يروم دعم تمويل الاقتصاد الوطني | مال و أعمال
منذ 15 دقيقة

بالفيديو..الهيئة المغربية لسوق الرساميل تقدم مخططها الاستراتيجي الذي يروم دعم تمويل الاقتصاد الوطني

شاب مغربي: ماعندنا لا تعليم لا طب فهاذ لبلاد | خارج البلاطو

شاب مغربي: ماعندنا لا تعليم لا طب فهاذ لبلاد

مغربية صريحة..كنفضل نعوم فالبحر بالمايو وها علاش | خارج البلاطو

مغربية صريحة..كنفضل نعوم فالبحر بالمايو وها علاش

الأمير مولاي الحسن الأول على الصعيد العالمي (فيديو) | قنوات أخرى

الأمير مولاي الحسن الأول على الصعيد العالمي (فيديو)

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل..رؤساء مخابرات الدول المقاطعة لقطر يجتمعون بالقاهرة قبل نهاية مهلة 48 ساعة | دولي
منذ 1 دقيقة

عاجل..رؤساء مخابرات الدول ''المقاطعة'' لقطر يجتمعون بالقاهرة قبل نهاية مهلة 48 ساعة

بعد الفيديو الفاضح: غادة عبد الرزاق تبكي بحرارة نعم الفيديو حقيقي و أن مريضة نفسيا سامحونى.. مش هعمل كدة تانى+صور | ثقافة و فنون

بعد الفيديو الفاضح: غادة عبد الرزاق تبكي بحرارة ''نعم الفيديو حقيقي و أن مريضة نفسيا سامحونى.. مش

كيف تنقذ نفسك من الغرق في شاطئ البحر...شاهد الفيديو فقد يكون سببا في انقاذك أو انقاذ أحد أفراد عائلتك | بووز

كيف تنقذ نفسك من الغرق في شاطئ البحر...شاهد الفيديو فقد يكون سببا في انقاذك أو انقاذ أحد أفراد

هذا هو مصير المسلح الذي هدد حياة المواطنين ورجال الشرطة بالرباط+فيديو | حوادث و حقوق

هذا هو مصير المسلح الذي هدد حياة المواطنين ورجال الشرطة بالرباط+فيديو

﻿ ﻿
اليوم 15:57 GMT

عاجل و انفراد:نقل الفنان أمينوكس إلى المستشفى العسكري بالرباط وها علاش

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.