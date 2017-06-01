عاجل..رؤساء مخابرات الدول ''المقاطعة'' لقطر يجتمعون بالقاهرة قبل نهاية مهلة 48 ساعة ﻿

كشف موقع صحيفة ''اليوم السابع'' المصرية نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن لقاء تم في القاهرة، يومه الثلاثاء، جمع رؤساء مخابرات الدول المقاطعة لقطر، وهي ''مصر والسعودية والإمارات والبحرين''.

''شوف تيفي''







كشف موقع صحيفة ''اليوم السابع'' المصرية نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن لقاء تم في القاهرة، يومه الثلاثاء، جمع رؤساء مخابرات الدول المقاطعة لقطر، وهي ''مصر والسعودية والإمارات والبحرين''.



وأوضح الموقع المصري أن الكويت، من المقرر أن تسلم الرد القطري الذي لم يكشف عن مضمونه قبل منتصف ليلة الثلاثاء-الأربعاء.



وعلاقة بالموضوع، فإن موقع ''روسيا اليوم''، أشار إلى أن ''السعودية والإمارات والبحرين ومصر''، أعلنوا أمس الاثنين، موافقتهم على طلب الكويت تمديد المهلة الممنوحة لقطر للرد على مطالبها 48 ساعة أخرى وهي المهلة التي ستنتهي منتصف ليلة اليوم الثلاثاء.



تجدر الإشارة إلى أن السعودية والإمارات والبحرين، قدموا من خلال الكويت إلى قطر قائمة تضم 13 مطلبا لإعادة العلاقات معها، بينها إغلاق قناة ''الجزيرة''، وأمهلتها 10 أيام لتنفيذها قبل أن يتم تمديد المهلة إلى 48 ساعة إضافية .



