بعد الفيديو الفاضح: غادة عبد الرزاق تبكي بحرارة ''نعم الفيديو حقيقي و أن مريضة نفسيا سامحونى.. مش هعمل كدة تانى''+صور ﻿

بعد مرور أيام قليلة على تداول فيديو فاضح لها، ظهرت خلاله الممثلة المصرية غادة عبد الرزاق وهي تكشف عن صدرها، خرجت الممثلة يومه الثلاثاء ببث مباشر جديد لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى

''شوف تيفي''



بعد مرور أيام قليلة على تداول فيديو فاضح لها، ظهرت خلاله الممثلة المصرية غادة عبد الرزاق وهي تكشف عن صدرها، خرجت الممثلة يومه الثلاثاء ببث مباشر جديد لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستغرام، اعترفت خلاله بصحة الفيديو الأول، مقدمة اعتذارها لجميع عشاقها.



وحسب موقع ''اليوم السابع'' فقد اعترفت الفنانة في بثها بحقيقة الفيديو المتداول لها منذ أيام، وقالت ''أنا أسفة جدًا، وأوعدكم إنها مش هتتكرر ثاني، ومكنتش والله مركزة لكثرة تعليقات الجمهور على الشاشة''.



وأضافت حسب الموقع المصري: ''كنت طول اليوم تعبانة جدًا، وكان عندى حالة من الهذيان وتأثير العلاج البدنى والنفسى مكنش مخلينى مركز..أنا بتعالج نفسيًا بقالي 22 سنة، وتأثير الأدوية هي السبب، وبقالي 26 سنة بتحارب والناس مستنيالي غلطة، وما صدقوا اللي حصل''.



