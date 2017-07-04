 بعد الفيديو الفاضح: غادة عبد الرزاق تبكي بحرارة ''نعم الفيديو حقيقي و أن مريضة نفسيا سامحونى.. مش هعمل كدة تانى''+صور ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..رؤساء مخابرات الدول المقاطعة لقطر يجتمعون بالقاهرة قبل نهاية مهلة 48 ساعة | دولي

عاجل..رؤساء مخابرات الدول ''المقاطعة'' لقطر يجتمعون بالقاهرة قبل نهاية مهلة 48 ساعة

بعد الفيديو الفاضح: غادة عبد الرزاق تبكي بحرارة نعم الفيديو حقيقي و أن مريضة نفسيا سامحونى.. مش هعمل كدة تانى+صور | ثقافة و فنون

بعد الفيديو الفاضح: غادة عبد الرزاق تبكي بحرارة ''نعم الفيديو حقيقي و أن مريضة نفسيا سامحونى.. مش

كيف تنقذ نفسك من الغرق في شاطئ البحر...شاهد الفيديو فقد يكون سببا في انقاذك أو انقاذ أحد أفراد عائلتك | بووز

كيف تنقذ نفسك من الغرق في شاطئ البحر...شاهد الفيديو فقد يكون سببا في انقاذك أو انقاذ أحد أفراد

هذا هو مصير المسلح الذي هدد حياة المواطنين ورجال الشرطة بالرباط+فيديو | حوادث و حقوق

هذا هو مصير المسلح الذي هدد حياة المواطنين ورجال الشرطة بالرباط+فيديو

بالفيديو..عمرو أديب يصف صحافي في قناة الجزيرة بـالكلب | دولي

بالفيديو..عمرو أديب يصف صحافي في قناة الجزيرة بـ''الكلب''

إدريس جطو يستغرب ارتفاع ديون المغرب رغم الإعانات والهبات الخليجية | بوليتيك

إدريس جطو يستغرب ارتفاع ديون المغرب رغم الإعانات والهبات الخليجية

بالفيديو..انفجار سيارة في طريق مدينة مكناس | بووز

بالفيديو..انفجار سيارة في طريق مدينة مكناس

الملك محمد السادس يرسل برقية تهنئة إلى دونالد ترامب بمناسبة احتفال بلاده بعيد الاستقلال | بوليتيك

الملك محمد السادس يرسل برقية تهنئة إلى دونالد ترامب بمناسبة احتفال بلاده بعيد الاستقلال

إدريس جطو يدق ناقوس الخطر...عجز ميزانية الدولة بلغ 40 مليار درهم ويدعو الحكومة إلى مراجعة منهجيتها | بوليتيك

إدريس جطو يدق ناقوس الخطر...عجز ميزانية الدولة بلغ 40 مليار درهم ويدعو الحكومة إلى مراجعة منهجيتها

في الحاجة إلى صوت الحكمة... الوطن ينادينا جميعا

بعد الفيديو الفاضح: غادة عبد الرزاق تبكي بحرارة ''نعم الفيديو حقيقي و أن مريضة نفسيا سامحونى.. مش هعمل كدة تانى''+صور

بتاريــخ : 4 يوليوز 2017 / 22:19 بعد الفيديو الفاضح: غادة عبد الرزاق تبكي بحرارة نعم الفيديو حقيقي و أن مريضة نفسيا سامحونى.. مش هعمل كدة تانى+صور | ثقافة و فنون
بعد الفيديو الفاضح: غادة عبد الرزاق تبكي بحرارة ''نعم الفيديو حقيقي و أن مريضة نفسيا سامحونى.. مش هعمل كدة تانى''+صور
بعد مرور أيام قليلة على تداول فيديو فاضح لها، ظهرت خلاله الممثلة المصرية غادة عبد الرزاق وهي تكشف عن صدرها، خرجت الممثلة يومه الثلاثاء ببث مباشر جديد لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى

''شوف تيفي''

بعد مرور أيام قليلة على تداول فيديو فاضح لها، ظهرت خلاله الممثلة المصرية غادة عبد الرزاق وهي تكشف عن صدرها، خرجت الممثلة يومه الثلاثاء ببث مباشر جديد لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستغرام، اعترفت خلاله بصحة الفيديو الأول، مقدمة اعتذارها لجميع عشاقها.


وحسب موقع ''اليوم السابع'' فقد اعترفت الفنانة في بثها بحقيقة الفيديو المتداول لها منذ أيام، وقالت ''أنا أسفة جدًا، وأوعدكم إنها مش هتتكرر ثاني، ومكنتش والله مركزة لكثرة تعليقات الجمهور على الشاشة''.


وأضافت حسب الموقع المصري: ''كنت طول اليوم تعبانة جدًا، وكان عندى حالة من الهذيان وتأثير العلاج البدنى والنفسى مكنش مخلينى مركز..أنا بتعالج نفسيًا بقالي 22 سنة، وتأثير الأدوية هي السبب، وبقالي 26 سنة بتحارب والناس مستنيالي غلطة، وما صدقوا اللي حصل''.


‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي غادة عبد الرزاق الممثلة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

النجمة العالمية ريهانا تخرج عن صمتها حول علاقتها برجل أعمال خليجي وها أشنو قالت | ثقافة و فنون

النجمة العالمية ريهانا تخرج عن صمتها حول علاقتها برجل أعمال خليجي وها أشنو قالت

انفراد:بعد نقل الفنان أمينوكس إلى المستشفى العسكري بالرباط..مقرب من الفنان المغربي :الله ينصر سيدنا | ثقافة و فنون

انفراد:بعد نقل الفنان أمينوكس إلى المستشفى العسكري بالرباط..مقرب من الفنان المغربي :''الله ينصر سيدنا''

لمياء الزايدي وقادر الجابوني يُضيئان سماء مهرجان جوهرة بالجديدة | ثقافة و فنون

لمياء الزايدي وقادر الجابوني يُضيئان سماء مهرجان جوهرة بالجديدة

على طريقة كيم كاردشيان:ابتسام تسكت تثير جدلا واسعا بسبب لباس يظهر مفاتنها+صورة | ثقافة و فنون

على طريقة كيم كاردشيان:ابتسام تسكت تثير جدلا واسعا بسبب لباس يظهر مفاتنها+صورة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..الهيئة المغربية لسوق الرساميل تقدم مخططها الاستراتيجي الذي يروم دعم تمويل الاقتصاد الوطني | مال و أعمال
منذ 17 دقيقة

بالفيديو..الهيئة المغربية لسوق الرساميل تقدم مخططها الاستراتيجي الذي يروم دعم تمويل الاقتصاد الوطني

شاب مغربي: ماعندنا لا تعليم لا طب فهاذ لبلاد | خارج البلاطو

شاب مغربي: ماعندنا لا تعليم لا طب فهاذ لبلاد

مغربية صريحة..كنفضل نعوم فالبحر بالمايو وها علاش | خارج البلاطو

مغربية صريحة..كنفضل نعوم فالبحر بالمايو وها علاش

الأمير مولاي الحسن الأول على الصعيد العالمي (فيديو) | قنوات أخرى

الأمير مولاي الحسن الأول على الصعيد العالمي (فيديو)

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل..رؤساء مخابرات الدول المقاطعة لقطر يجتمعون بالقاهرة قبل نهاية مهلة 48 ساعة | دولي
منذ 3 دقائق

عاجل..رؤساء مخابرات الدول ''المقاطعة'' لقطر يجتمعون بالقاهرة قبل نهاية مهلة 48 ساعة

بعد الفيديو الفاضح: غادة عبد الرزاق تبكي بحرارة نعم الفيديو حقيقي و أن مريضة نفسيا سامحونى.. مش هعمل كدة تانى+صور | ثقافة و فنون

بعد الفيديو الفاضح: غادة عبد الرزاق تبكي بحرارة ''نعم الفيديو حقيقي و أن مريضة نفسيا سامحونى.. مش

كيف تنقذ نفسك من الغرق في شاطئ البحر...شاهد الفيديو فقد يكون سببا في انقاذك أو انقاذ أحد أفراد عائلتك | بووز

كيف تنقذ نفسك من الغرق في شاطئ البحر...شاهد الفيديو فقد يكون سببا في انقاذك أو انقاذ أحد أفراد

هذا هو مصير المسلح الذي هدد حياة المواطنين ورجال الشرطة بالرباط+فيديو | حوادث و حقوق

هذا هو مصير المسلح الذي هدد حياة المواطنين ورجال الشرطة بالرباط+فيديو

﻿ ﻿
اليوم 15:57 GMT

عاجل و انفراد:نقل الفنان أمينوكس إلى المستشفى العسكري بالرباط وها علاش

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.