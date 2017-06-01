هذا هو مصير المسلح الذي هدد حياة المواطنين ورجال الشرطة بالرباط+فيديو ﻿

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، زوال اليوم الثلاثاء، من توقيف شخص من مواليد 1983 من ذوي السوابق القضائية في حيازة السلاح الأبيض والاعتداء الجسدي، يشتبه في تورطه في تهديد المواطنين

"شوف تيفي"+"و م ع"

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، زوال اليوم الثلاثاء، من توقيف شخص من مواليد 1983 من ذوي السوابق القضائية في حيازة السلاح الأبيض والاعتداء الجسدي، يشتبه في تورطه في تهديد المواطنين ورجال الشرطة باستعمال السلاح الأبيض، صباح أمس الاثنين بحي الرشاد بمدينة الرباط.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيه كان قد عمل تحت تأثير حالة تخدير متقدمة على إحداث فوضى عارمة بالشارع العام، معرضا حياة المارة وعناصر دورية للشرطة تدخلت لتوقيفه للخطر، مشيرا إلى أن المشتبه به كان متحوزا بسلاحين أبيضين من الحجم الكبير، مما اضطر معه موظف أمن برتبة مقدم شرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق ثلاث رصاصات تحذيرية، لاذ على إثرها المشتبه فيه بالفرار، قبل أن يتم توقيفه بعد أبحاث مكثفة بأحد المنازل بالحي نفسه.

وأفاد المصدر نفسه بأنه تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك في انتظار تقديمه أمام العدالة.