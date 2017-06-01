إدريس جطو يستغرب ارتفاع ديون المغرب رغم الإعانات والهبات الخليجية ﻿

فجر إدريس جطو الرئيس الأول للمجلس الاعلى للحسابات معطيات وأرقاما كارثية خلال تقديمه يومه الثلاثاء 4 يوليوز 2017، عرضه السنوي أمام البرلمان بغرفتيه طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 148 من الدستور.

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فجر إدريس جطو الرئيس الأول للمجلس الاعلى للحسابات معطيات وأرقاما كارثية خلال تقديمه يومه الثلاثاء 4 يوليوز 2017، عرضه السنوي أمام البرلمان بغرفتيه طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 148 من الدستور.



وقال جطو أن مايميز السنة المالية لسنة 2014 يتجلى في عنصرين هما المنحى التصاعدي لمديونية الخزينة التي تزايد حجمها في ذات السنة ب 23 مليار درهم، رغم حصول الخزينة على موارد إستثنائية خارجية كمساعدات من دول مجلس التعاون الخليجي والتي بلغت حوالي 13.1 مليار درهم، فيما العنصر الثاني يتجلى في انخفاض عجز الخزينة من 5.1 في المائة إلى 4.9 وساهمت فيه الظروف الإستثنائية المتأتية من مداخيل ضريبية ونفقات صندوق المقاصة.



واستغرب جطو لارتفاع المديونية بمختلف أنواعها رغم الإعانات المالية والهبات التي توصلت بها الحكومة المغربية خلال السنوات الأربع الأخيرة ، رغم انخفاض وإستقرار أسعار المحروقات على المستوى العالمي.





