 إدريس جطو يستغرب ارتفاع ديون المغرب رغم الإعانات والهبات الخليجية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..رؤساء مخابرات الدول المقاطعة لقطر يجتمعون بالقاهرة قبل نهاية مهلة 48 ساعة | دولي

عاجل..رؤساء مخابرات الدول ''المقاطعة'' لقطر يجتمعون بالقاهرة قبل نهاية مهلة 48 ساعة

بعد الفيديو الفاضح: غادة عبد الرزاق تبكي بحرارة نعم الفيديو حقيقي و أن مريضة نفسيا سامحونى.. مش هعمل كدة تانى+صور | ثقافة و فنون

بعد الفيديو الفاضح: غادة عبد الرزاق تبكي بحرارة ''نعم الفيديو حقيقي و أن مريضة نفسيا سامحونى.. مش

كيف تنقذ نفسك من الغرق في شاطئ البحر...شاهد الفيديو فقد يكون سببا في انقاذك أو انقاذ أحد أفراد عائلتك | بووز

كيف تنقذ نفسك من الغرق في شاطئ البحر...شاهد الفيديو فقد يكون سببا في انقاذك أو انقاذ أحد أفراد

هذا هو مصير المسلح الذي هدد حياة المواطنين ورجال الشرطة بالرباط+فيديو | حوادث و حقوق

هذا هو مصير المسلح الذي هدد حياة المواطنين ورجال الشرطة بالرباط+فيديو

بالفيديو..عمرو أديب يصف صحافي في قناة الجزيرة بـالكلب | دولي

بالفيديو..عمرو أديب يصف صحافي في قناة الجزيرة بـ''الكلب''

إدريس جطو يستغرب ارتفاع ديون المغرب رغم الإعانات والهبات الخليجية | بوليتيك

إدريس جطو يستغرب ارتفاع ديون المغرب رغم الإعانات والهبات الخليجية

بالفيديو..انفجار سيارة في طريق مدينة مكناس | بووز

بالفيديو..انفجار سيارة في طريق مدينة مكناس

الملك محمد السادس يرسل برقية تهنئة إلى دونالد ترامب بمناسبة احتفال بلاده بعيد الاستقلال | بوليتيك

الملك محمد السادس يرسل برقية تهنئة إلى دونالد ترامب بمناسبة احتفال بلاده بعيد الاستقلال

إدريس جطو يدق ناقوس الخطر...عجز ميزانية الدولة بلغ 40 مليار درهم ويدعو الحكومة إلى مراجعة منهجيتها | بوليتيك

إدريس جطو يدق ناقوس الخطر...عجز ميزانية الدولة بلغ 40 مليار درهم ويدعو الحكومة إلى مراجعة منهجيتها

في الحاجة إلى صوت الحكمة... الوطن ينادينا جميعا

إدريس جطو يستغرب ارتفاع ديون المغرب رغم الإعانات والهبات الخليجية

بتاريــخ : 4 يوليوز 2017 / 21:41 إدريس جطو يستغرب ارتفاع ديون المغرب رغم الإعانات والهبات الخليجية | بوليتيك
إدريس جطو يستغرب ارتفاع ديون المغرب رغم الإعانات والهبات الخليجية
فجر إدريس جطو الرئيس الأول للمجلس الاعلى للحسابات معطيات وأرقاما كارثية خلال تقديمه يومه الثلاثاء 4 يوليوز 2017، عرضه السنوي أمام البرلمان بغرفتيه طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 148 من الدستور.

شوف تيفي

فجر إدريس جطو الرئيس الأول للمجلس الاعلى للحسابات معطيات وأرقاما كارثية خلال تقديمه يومه الثلاثاء 4 يوليوز 2017، عرضه السنوي أمام البرلمان بغرفتيه طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 148 من الدستور.

وقال جطو أن مايميز السنة المالية لسنة 2014 يتجلى في عنصرين هما المنحى التصاعدي لمديونية الخزينة التي تزايد حجمها في ذات السنة ب 23 مليار درهم، رغم حصول الخزينة على موارد إستثنائية خارجية كمساعدات من دول مجلس التعاون الخليجي والتي بلغت حوالي 13.1 مليار درهم، فيما العنصر الثاني يتجلى في انخفاض عجز الخزينة من 5.1 في المائة إلى 4.9 وساهمت فيه الظروف الإستثنائية المتأتية من مداخيل ضريبية ونفقات صندوق المقاصة.

واستغرب جطو لارتفاع المديونية بمختلف أنواعها رغم الإعانات المالية والهبات التي توصلت بها الحكومة المغربية خلال السنوات الأربع الأخيرة ، رغم انخفاض وإستقرار أسعار المحروقات على المستوى العالمي.


‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الحكومة المغرب جطو الإستثمارات شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

الملك محمد السادس يرسل برقية تهنئة إلى دونالد ترامب بمناسبة احتفال بلاده بعيد الاستقلال | بوليتيك

الملك محمد السادس يرسل برقية تهنئة إلى دونالد ترامب بمناسبة احتفال بلاده بعيد الاستقلال

إدريس جطو يدق ناقوس الخطر...عجز ميزانية الدولة بلغ 40 مليار درهم ويدعو الحكومة إلى مراجعة منهجيتها | بوليتيك

إدريس جطو يدق ناقوس الخطر...عجز ميزانية الدولة بلغ 40 مليار درهم ويدعو الحكومة إلى مراجعة منهجيتها

بالصور..بن كيران يُواصل إجتماعاته الحزبية بمنزله إستعدادا للمؤتمر المقبل | بوليتيك

بالصور..بن كيران يُواصل إجتماعاته الحزبية بمنزله إستعدادا للمؤتمر المقبل

الملك محمد السادس يبعث رسالة إلى ترامب..هذا مضمونها | بوليتيك

الملك محمد السادس يبعث رسالة إلى ترامب..هذا مضمونها

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..الهيئة المغربية لسوق الرساميل تقدم مخططها الاستراتيجي الذي يروم دعم تمويل الاقتصاد الوطني | مال و أعمال
منذ 15 دقيقة

بالفيديو..الهيئة المغربية لسوق الرساميل تقدم مخططها الاستراتيجي الذي يروم دعم تمويل الاقتصاد الوطني

شاب مغربي: ماعندنا لا تعليم لا طب فهاذ لبلاد | خارج البلاطو

شاب مغربي: ماعندنا لا تعليم لا طب فهاذ لبلاد

مغربية صريحة..كنفضل نعوم فالبحر بالمايو وها علاش | خارج البلاطو

مغربية صريحة..كنفضل نعوم فالبحر بالمايو وها علاش

الأمير مولاي الحسن الأول على الصعيد العالمي (فيديو) | قنوات أخرى

الأمير مولاي الحسن الأول على الصعيد العالمي (فيديو)

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل..رؤساء مخابرات الدول المقاطعة لقطر يجتمعون بالقاهرة قبل نهاية مهلة 48 ساعة | دولي
منذ 1 دقيقة

عاجل..رؤساء مخابرات الدول ''المقاطعة'' لقطر يجتمعون بالقاهرة قبل نهاية مهلة 48 ساعة

بعد الفيديو الفاضح: غادة عبد الرزاق تبكي بحرارة نعم الفيديو حقيقي و أن مريضة نفسيا سامحونى.. مش هعمل كدة تانى+صور | ثقافة و فنون

بعد الفيديو الفاضح: غادة عبد الرزاق تبكي بحرارة ''نعم الفيديو حقيقي و أن مريضة نفسيا سامحونى.. مش

كيف تنقذ نفسك من الغرق في شاطئ البحر...شاهد الفيديو فقد يكون سببا في انقاذك أو انقاذ أحد أفراد عائلتك | بووز

كيف تنقذ نفسك من الغرق في شاطئ البحر...شاهد الفيديو فقد يكون سببا في انقاذك أو انقاذ أحد أفراد

هذا هو مصير المسلح الذي هدد حياة المواطنين ورجال الشرطة بالرباط+فيديو | حوادث و حقوق

هذا هو مصير المسلح الذي هدد حياة المواطنين ورجال الشرطة بالرباط+فيديو

﻿ ﻿
اليوم 15:57 GMT

عاجل و انفراد:نقل الفنان أمينوكس إلى المستشفى العسكري بالرباط وها علاش

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.