إدريس جطو يدق ناقوس الخطر...عجز ميزانية الدولة بلغ 40 مليار درهم ويدعو الحكومة إلى مراجعة منهجيتها ﻿

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صرح الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو أمام البرلمانيين قبل قليل، ، أن عجز الميزانية العامة لخزينة الدولة بلغ 40 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا بـ 4 في المائة بالمقارنة مع سنة 2015.
وأوضح جطو الذي قدم أرقاما ومعطيات مقلقة عن حجم الديون الداخلية والخارجية للخزينة، أن النفقات الخاصة بدفع أجور الموظفين المحسوبين على الدولة تشكل 13 بالمائة من الدخل الوطني الخام...
ودعا جطو الحكومة إلى مراجعة المنهجية التي تعتمدها الحكومة في احتساب نسبة العجز، مؤكدا في الوقت ذاته عن تراجع مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكدا عن تفاقم عجز الميزان التجاري والأداءات.
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