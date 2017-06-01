عاجل.. مسلح يقتل شرطيا في محكمة ويحتجز رهينة بهذه الدولة الإسلامية ﻿

أفادت وكالة ''رويترز'' البريطانية نقلا عن صحيفة حريت التركية أن مسلحا مجهول الهوية قتل بالرصاص شرطيا وأصاب محاميا في محكمة بمحافظة بورصة في شمال غرب تركيا اليوم الثلاثاء ثم احتجز شخصا رهينة.

"شوف تيفي"

أفادت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن صحيفة حريت التركية أن مسلحا مجهول الهوية قتل بالرصاص شرطيا وأصاب محاميا في محكمة بمحافظة بورصة في شمال غرب تركيا اليوم الثلاثاء ثم احتجز شخصا رهينة.



وأوضحت الوكالة أن موقع الصحيفة على الانترنت، ذكر أنه تم إرسال وحدات خاصة من الشرطة إلى مبنى المحكمة الواقع في منطقة جملك، ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من الشرطة.