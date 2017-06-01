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مثير... اعتقال ولد أمين عام حزب حزب سياسي لقاو عندو 145 مليار

بتاريــخ : 4 يوليوز 2017 / 20:01 مثير... اعتقال ولد أمين عام حزب حزب سياسي لقاو عندو 145 مليار | مجتمع
مثير... اعتقال ولد أمين عام حزب حزب سياسي لقاو عندو 145 مليار
اعتقلت مصالح الأمن الجزائرية ابن مسؤول سياسي كبير، وجدت عنده مبلغ 145 مليار دينار جزائري في قلب فيلا تعود ملكيتها لوالده، الذي يعتبر سياسي بارز مقرب من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

شوف تيفي

اعتقلت مصالح الأمن الجزائرية ابن مسؤول سياسي كبير، وجدت عنده مبلغ 145 مليار دينار جزائري في قلب فيلا تعود ملكيتها لوالده، الذي يعتبر سياسي بارز مقرب من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وقالت مصادر جزائرية أنه تم العثور على مبلغ 145 مليار بفيلا جمال ولد عباس الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني بحوزة ابنه، غير أن الأخير من الممكن أن يكون قد فر إلى تونس.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن مصالح الأمن حجزت 145 مليار على شكل سيولة في المنزل، هذا دون احتساب الأملاك الأخرى كالسيارات والمحلات والشقق والمشاريع وغيرها والأموال الموجودة في البنوك والمهربة إلى الخارج.

 

 

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