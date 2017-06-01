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بالفيديو..إنقاذ مغاربة حراكة من موت محقق بالسواحل الإيطالية..ومغربي يصيح :''الشباب المغربي مهمش''

بتاريــخ : 4 يوليوز 2017 / 18:36 بالفيديو..إنقاذ مغاربة حراكة من موت محقق بالسواحل الإيطالية..ومغربي يصيح :الشباب المغربي مهمش | مجتمع
بالفيديو..إنقاذ مغاربة حراكة من موت محقق بالسواحل الإيطالية..ومغربي يصيح :''الشباب المغربي مهمش''
نشرت قناة bbc يومه الثلاثاء، مقطع فيديو، يظهر لحظة انقاذ المئات من المهاجرين بطريقة غير شرعية من موت محقق بالسواحل الليبية الإيطالية، خلال تواجدهم داخل إحدى السفن ومن بينهم مغاربة.
''شوف تيفي''

نشرت قناة bbc يومه الثلاثاء، مقطع فيديو، يظهر لحظة انقاذ المئات من المهاجرين بطريقة غير شرعية من موت محقق بالسواحل الليبية الإيطالية، خلال تواجدهم داخل إحدى السفن ومن بينهم مغاربة.


وأوضحت القناة البريطانية من خلال الفيديو، أن دول الاتحاد الأوروبي، طالبت بفتح موانئها أمام سفن الإنقاذ التي تحمل مهاجرين من افريقيا وآسيا قادمين من ليبيا عبر البحر للوصول إلى أوروبا.

وأشارت القناة إلى أن هذا العام، عرف ارتفاعا في نسبة المهاجرين الذين يلجؤون إلى المهربين في ليبيا، وتعمل منظمات غير حكومية عدة على إنقاذهم في البحر ونقلهم إلى إيطاليا.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي حراكة مغاربة السواحل الليبية

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