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بالصور..بن كيران يُواصل إجتماعاته الحزبية بمنزله إستعدادا للمؤتمر المقبل

بتاريــخ : 4 يوليوز 2017 / 18:32 بالصور..بن كيران يُواصل إجتماعاته الحزبية بمنزله إستعدادا للمؤتمر المقبل | بوليتيك
بالصور..بن كيران يُواصل إجتماعاته الحزبية بمنزله إستعدادا للمؤتمر المقبل
يواصل الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عقد لقاءات وإجتماعات ماراطونية مع مسؤولي حزب المصباح بالأقاليم والجهات إستعدادا للمؤتمر المقبل للحزب شهر أكتوبر المقبل على أبعد تقدير.

شوف تيفي



يواصل الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عقد لقاءات وإجتماعات ماراطونية مع مسؤولي حزب المصباح بالأقاليم والجهات إستعدادا للمؤتمر المقبل للحزب شهر أكتوبر المقبل على أبعد تقدير.

ووفق مصادر مطلعة، فقد إجتمع بن كيران صبيحة اليوم الثلاثاء بمنزله بالعاصمة الرباط، مع أعضاء الكتابة الإقليمية لحزب المصباح بمدينة بركان، حيث طالب الضيوف من أمينهم العام التحرك لإنهاء الإحتقان الداخلي الذي يهدد الحزب.

وأستنادا لذات المصدر، فقد عبر بن كيران للحاضرين أنه يتفق معهم حول الأزمة التي يعيشها الحزب، مصرحا بأنه كأمين عام لايتحمل أي مسؤولية حول الأزمة، مؤكدا بأنه لم يمنع أي كتابة إقليمية أو جهوية من مناقشة الوضع الداخلي للحزب.

من جهة ثانية، كشف أحد أعضاء الكتابة الإقليمية لبركان، أن الزيارة أخوية محضة للأمين العام للحزب، تناول فيها الحاضرون بعض القضايا الآنية.

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