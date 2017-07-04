عاجل..حادثة سير خطيرة بأحد أكبر وأهم شوارع مدينة الدار البيضاء+صور ﻿

شهد شارع الجيش الملكي بمدينة الدار البيضاء، قبل قليل من يومه الثلاثاء، حادثة سير جد خطيرة، أصيب خلالها شخص بجروح بالغة، بعد أن دهسته سيارة خفيفة من نوع ''داسيا''.

"شوف تيفي"

شهد شارع الجيش الملكي بمدينة الدار البيضاء، قبل قليل من يومه الثلاثاء، حادثة سير جد خطيرة، أصيب خلالها شخص بجروح بالغة، بعد أن دهسته سيارة خفيفة من نوع "داسيا".

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن ضحية هذا الحادث، غادر حافلة للنقل العمومي، وخلال محاولته تجاوز الشارع المذكور، صدمته السيارة بطريقة جد خطيرة، أثارت رعب وهلع المتواجدين بعين المكان.

وأكد المصدر ذاته حلول مصالح الأمن بعين المكان، حيث قامت بمعاينة المصاب الذي تم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى مولاي يوسف بواسطة سيارة إسعاف وهو في حالة جد حرجة.