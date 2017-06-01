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النجمة العالمية ريهانا تخرج عن صمتها حول علاقتها برجل أعمال خليجي وها أشنو قالت

بتاريــخ : 4 يوليوز 2017 / 18:13 النجمة العالمية ريهانا تخرج عن صمتها حول علاقتها برجل أعمال خليجي وها أشنو قالت | ثقافة و فنون
النجمة العالمية ريهانا تخرج عن صمتها حول علاقتها برجل أعمال خليجي وها أشنو قالت
يبدو أن النجمة العالمية ريهانا تعيش أسعد أيام حياتها رفقة صديقها الجديد الملياردير السعودي حسن جميل، الذي ظهرت معه في أكثر من صورة مثيرة، وفي أوضاع غير عادية خيلت لجمهور ومتابعي ريهانا أنها على

شوف تيفي

يبدو أن النجمة العالمية ريهانا تعيش أسعد أيام حياتها رفقة صديقها الجديد الملياردير السعودي حسن جميل، الذي ظهرت معه في أكثر من صورة مثيرة، وفي أوضاع غير عادية خيلت لجمهور ومتابعي ريهانا أنها على علاقة زواج بجميل.

وكشف موقع "هوليوود لايف" بشكل حصري ونقلا عن مصدر مقرب من المغنية ريهانا أن الأخيرة تشعر بسعادة لا مثيل لها إلى جانب صديقها، مفضلة عنه النجمين كريس براون ودريك، حيث يتعامل معها حسن جميل حسب المصدر ذاته، بكثير من الحب والاحترام، ويجعلها سعيدة أكثر مما كان يفعل كل الرجال الذين عرفتهم سابقا.

يشار إلى أن المغنية ريهانا خلقت الكثير من الجدل، جراء ظهورها بجانب حسن جميل أكثر من مرة، وظهرا وهما يقضيان عطلتهما باسبانيا، الشيء الذي أثار العديد من التساؤلات حول طبيعة العلاقة بينهما

‫شوف تيفي

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ريهانا حسن جميل فن أعمال زواج

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