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انفراد:بعد نقل الفنان أمينوكس إلى المستشفى العسكري بالرباط..مقرب من الفنان المغربي :''الله ينصر سيدنا''

بتاريــخ : 4 يوليوز 2017 / 18:02 انفراد:بعد نقل الفنان أمينوكس إلى المستشفى العسكري بالرباط..مقرب من الفنان المغربي :الله ينصر سيدنا | ثقافة و فنون
انفراد:بعد نقل الفنان أمينوكس إلى المستشفى العسكري بالرباط..مقرب من الفنان المغربي :''الله ينصر سيدنا''
متابعة منا لمرض الفنان المغربي أمين التمري الملقب بأمينوكس، ربطت ''شوف تيفي'' اتصالا هاتفيا بمصدر جد مقرب من الفنان و الذي رفض الخوض و الكشف عن نوعية مرض أمينوكس.

شوف تيفي:م غ


متابعة منا لمرض الفنان المغربي أمين التمري الملقب بأمينوكس، ربطت ''شوف تيفي'' اتصالا هاتفيا بمصدر جد مقرب من الفنان و الذي رفض الخوض و الكشف عن نوعية مرض أمينوكس.

مصدرنا اكتفى بترديد كلمة '' ''الله ينصر سيدنا'' في المكالمة الهاتفية القصيرة التي لم تتعد 3 دقائق ،مؤكدا ما نشرته ''شوف تيفي'' حول تدخل شخصية سامية في علاج الفنان المغربي و نقله إلى المستشفى العسكري بالرباط.

تجدر الإشارة أن أمينوكس سبق أن حظي بتوشيح ملكي في عيد الشباب قبل سنتين من الآن.


 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب أمينوكس

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