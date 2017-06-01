انفراد:بعد نقل الفنان أمينوكس إلى المستشفى العسكري بالرباط..مقرب من الفنان المغربي :''الله ينصر سيدنا'' ﻿

شوف تيفي:م غ
متابعة منا لمرض الفنان المغربي أمين التمري الملقب بأمينوكس، ربطت ''شوف تيفي'' اتصالا هاتفيا بمصدر جد مقرب من الفنان و الذي رفض الخوض و الكشف عن نوعية مرض أمينوكس.
مصدرنا اكتفى بترديد كلمة '' ''الله ينصر سيدنا'' في المكالمة الهاتفية القصيرة التي لم تتعد 3 دقائق ،مؤكدا ما نشرته ''شوف تيفي'' حول تدخل شخصية سامية في علاج الفنان المغربي و نقله إلى المستشفى العسكري بالرباط.
تجدر الإشارة أن أمينوكس سبق أن حظي بتوشيح ملكي في عيد الشباب قبل سنتين من الآن.
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